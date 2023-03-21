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Коммерсантъ FM
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КС РФ разрешил пересчет срока заключения при переводе из колоний более строгого режима

Конституционный суд (КС) РФ рассмотрел жалобу осужденного в 2020 году жителя Псковской области Геннадия Алексеева. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд кассационной инстанции приговор изменил, отправив Алексеева в колонию-поселение, однако время нахождения в колонии общего режима в срок лишения свободы в колонии-поселении пересчитан не был. Зачет времени, проведенного в СИЗО, произведен был. КС РФ разрешил также зачет времени лишения свободы, отбытого в ошибочно определенном исправительном учреждении более строгого вида.

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Ч. 3 ст. 72 УК РФ содержит коэффициенты, которые позволяют проводить зачет времени, проведенного осужденным в СИЗО, в общий срок назначенного ему для отбывания наказания заключения. Перезачет производится по коэффициенту «день за день» для отбывания наказания в колонии строгого/особого режима, «день за полтора» для колоний общего режима и «день за два» при назначении наказания в виде колонии-поселения, сообщает ТАСС.

КС РФ решил, что данный вопрос должен урегулировать федеральный законодатель, а дело Геннадия Алексеева подлежит пересмотру.

«До внесения законодательных изменений при устранении судебной ошибки в определении места отбывания наказания необходимо засчитывать срок лишения свободы, отбытый осужденным в исправительном учреждении более строгого вида, в срок лишения свободы, назначенный при пересмотре приговора, посредством коэффициентов, установленных в настоящее время для зачета в срок лишения свободы времени содержания под стражей»,— говорится в сообщении КС РФ во «ВКонтакте».

Мария Федотова

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