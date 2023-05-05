При посредничестве уполномоченных по правам человека России и Украины найдены более 30 пропавших без вести

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что по итогам диалога с украинским омбудсменом Верховной рады Дмитрием Лубинцом сторонам удалось свыше 30 без вести пропавших людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ece Toksabay / Reuters Фото: Ece Toksabay / Reuters

«Диалог непростой, но, на мой взгляд, он дал свои результаты. По сообщению украинской стороны, мы нашли более 30 людей без вести пропавших, 34 ребенка воссоединились со своими родителями, бабушками, опекунами. Мы помогли им найти без вести пропавших — и они нам»,— заявила Москалькова в интервью Первому каналу.

Госпожа Москалькова добавила, что с предыдущим украинским омбусменом Людмилой Денисовой отношения у нее «не сложились». В текущих переговорах стороны стараются избегать обсуждения политических вопросов. «Не могу сказать, что у украинской стороны это всегда получается, но самое главное — это помочь людям»,— резюмировала российский обмудсмен.

В мае депутаты Верховной рады сняли Людмилу Денисову с должности уполномоченного по правам человека в связи с невыполнением полномочий по организации обмена пленными, а также отсутствии доказательств «сексуальных преступлений» российских военных, о которых та заявляла ранее.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба