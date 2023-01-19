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Коммерсантъ FM
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Перелеты в Грузию ожидают прямоты

Когда возобновится регулярное авиасообщение с Тбилиси

Туроператоры ждут ежедневных рейсов между Россией и Грузией. Как рассказали “Ъ FM” игроки рынка, спрос на это направление очень высок: по подсчетам бизнеса, из Москвы в Тбилиси и обратно можно было направлять два самолета в сутки. И еще несколько перелетов в неделю из других крупных городов страны. 18 января Сергей Лавров заявил о надежде на скорое возобновление прямого авиасообщения с Грузией. Что мешает вернуть перелеты сейчас? И о каких сроках может идти речь? Расскажет Лилия Галявиева.

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Прямые перелеты между Грузией и Россией были остановлены 3,5 года назад. Тогда президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий такие рейсы авиакомпаниям обеих стран из-за протестов против политики Кремля в Тбилиси. Теперь же Москве такое сообщение необходимо как минимум из-за минимального числа альтернатив, рассуждает член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян: «Грузинская сторона давно отменила визы для россиян в отличие от Москвы. Спрос есть гигантский, туроператоры уже рассчитали, что из каждого города-миллионера можно поставить два рейса в неделю в Тбилиси, из Санкт-Петербурга — ежедневный рейс в Тбилиси, а из Москвы — два рейса в день».

Как в Москве и Тбилиси обсуждают возможность возобновления авиасообщения РФ и Грузии

Как в Москве и Тбилиси обсуждают возможность возобновления авиасообщения РФ и Грузии

В 2022 году доходы Грузии от туризма превысили отметку в $3 млрд. Такие данные приводило местное Минэкономики. Корреспондент “Ъ” в Тбилиси Георгий Двали отмечает, что экономически решение о возобновлении прямых рейсов с Россией было бы выгодным для страны, но такой шаг может привести к внутренним политическим проблемам: «Москва ввела этот запрет, и она же может его отменить.

Для Грузии это будет очень важным подспорьем в экономическом плане, но в политическом создадутся серьезные проблемы для грузинских властей. После заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое очень активно цитируется в грузинских СМИ, оппозиция выступила с заявлением, что, по сути, правящая партия "Грузинская мечта" сдает страну России, что это заявление министра иностранных дел якобы свидетельствует о том, что Грузия изменяет своему прозападному историческому курсу. Если в ближайшее время будет возобновлено прямое авиасообщение, то, как рассчитывают власти, экономическая выгода сгладит все противоречия».

Технически перелет из Москвы в Тбилиси сейчас мог бы занять порядка трех часов, рассказал член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков. По его словам, организация авиасообщения, скорее всего, не будет проблемой в этой истории: «Российские самолеты летают и сейчас, иначе бы люди не могли попасть в Армению. Но иногда лайнеры летят восточнее, над самой западной оконечностью Казахстана. Объем требований обычно аналогичный. Если самолету разрешено находиться в воздушном пространстве какой-то страны, то дополнительных требований для полетов в эту страну уже обычно не выдвигается. Исходя из этого, можно предположить, что объем требований к Грузии, останется таким, как сейчас — примерно, как у Турции».

Как переезд россиян в другие страны влияет на их экономику

Как переезд россиян в другие страны влияет на их экономику

Когда могут появиться первые рейсы между Грузией и Россией? Вероятно, речь может идти о сроках до начала весны, продолжает Алексан Мкртчян из Альянса туристических агентств: «Если сегодня объявят о том, что запрет на авиасообщение снят, то буквально через две недели примерно из 10 городов России поднимутся прямые рейсы в Тбилиси. Я надеюсь, что речь идет о конце зимы, начале весны. Ничто не мешает начать авиасообщение с Грузией уже завтра, нужно просто отменить запрет».

В 2022 году Грузия стала одним из самых популярных направлений у россиян, пожелавших покинуть страну. После осеннего объявления мобилизации около сухопутного погранпункта Верхний Ларс образовались многодневные очереди, а в сутки границу пересекало около 10 тыс. машин. Стоимость авиабилетов в Тбилиси с пересадкой в третьих странах тогда доходила до 100 тыс. руб. в одну сторону.

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Дарья Фоменко

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