«Сбер»: рекордная сумма чека в ресторане Москвы в начале 2023 года составила более 2 млн рублей

С марта 2022 года по март 2023-го количество точек общественного питания в России выросло вдвое, следует из исследования «Сбера». Выручка предприятий увеличилась на 60% и превысила 1,4 млрд руб. Средний чек вырос на 2%, до 875 руб. Самый большой чек с начала года зафиксирован в Москве. За один поход в ресторан клиенты потратили 2 млн 25 тыс. руб.

Рост средней выручки зафиксирован у всех заведений в России, которые предоставляют услуги общественного питания. Наибольший рост отмечен в сегменте фастфуда. Относительно первого квартала 2022 года показатели выросли на 285 тыс. руб. В начале текущего года заведения такого типа заработали 2,8 млн руб. (+11%). Выручка компаний, которые специализируются на доставке еды, составила 1,3 млн руб. (+5%), кафе и ресторанов — 2,5 млн руб. (+3%), баров и клубов — 2,5 млн руб. (+1%).

В то же время вырос и размер среднего чека во всех указанных типах заведений. В фастфуде средний чек вырос на 13%, до 389 руб., в барах и клубах — на 6%, до 757 руб., в кафе и ресторанах — на 5%, до 769 руб., услуг по доставке — на 2%, до 875 руб.

Самую большую сумму за 2023 год потратили клиенты московского ресторана — визит обошелся им в 2 млн 25 тыс. руб. На втором и третьем месте — Красноярский край с чеками на 1 млн 840 тыс. руб. и 1 млн 780 тыс. руб.

Подробнее о трафике заведений в центре столицы — в публикации «Ъ» «Москвичи пообедали в центре».

Милена Костерева