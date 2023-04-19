Москвичи пообедали в центре

Несмотря на кризис, ресторанам и кафе в центре Москвы удается привлекать больше посетителей, чем точкам общепита в спальных районах. Хотя в пандемию ситуация была противоположной из-за широко распространившейся на тот момент удаленной работы. Однако участники рынка все еще скептично относятся к возвращению показателей на уровень 2019 года из-за неопределенности в экономике, вынуждающей потребителей сокращать расходы в том числе на походы в рестораны и кафе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В первом квартале 2023 года трафик заведений общепита Москвы в целом оказался на 10% ниже год к году, но за счет роста среднего чека на 19% общая выручка участников рынка оказалась на 8% выше, следует из имеющихся у “Ъ” данных Focus Technologies. При этом заведения в спальных районах потеряли больше посетителей: количество заказов там оказалось на 12% меньше год к году, но товарооборот вырос на 7% из-за роста среднего чека на 22%. В то же время точки общепита в пределах Садового кольца потеряли всего 3% гостей. В таких заведениях рост среднего чека оказался меньше — на 12%, а выручка их операторов выросла по итогам января—марта на 9%.

Участники рынка также заметили тенденцию смещения посетителей в центр города. Основатель гастробаров «Раковая» Евгений Ничипурук говорит, что рестораны сети, находящиеся в спальных районах, пострадали наиболее серьезно, в отличие от заведений в центре города. По его словам, эта тенденция наблюдается с осени прошлого года. В сети «Андерсон» отмечают, что роста трафика в первом квартале 2023 года не произошло, но в центральных, западных и южных районах Москвы посещаемость осталась на том же уровне или упала незначительно. Совладелец холдинга Tigrus (сети Osteria Mario, «Швили») Хенрик Винтер добавляет, что трафик заметно упал только в ресторанах в торгцентрах за МКАД — например, в «Меге».

В пандемию ситуация была противоположной: в тот период заведения в спальных районах генерировали больше трафика, чем точки общепита в центре столицы. Причиной этому были опасения москвичей передвигаться по городу и массовое распространение формата удаленной работы, напоминает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Сейчас офисные сотрудники вернулись в бизнес-центры, большая часть которых находится в центре города, что и повлияло на трафик ресторанов и кафе в пределах Садового кольца, отмечает гендиректор RestCon Елена Перепелица.

Те, кто не работает в центре города, ходят в рестораны в этой части столицы нерегулярно, говорит Евгений Ничипурук. В центральных локациях, как правило, расположены рестораны с чеком выше среднего и премиальные концепции, которые люди посещают только по праздникам, соглашается директор направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина.

Большой отток посетителей предприятий общепита, расположенных в спальных районах, может быть связан с растущей долей доставки готовой еды, что оттягивает часть посетителей, считает советник президента Федерации рестораторов и отельеров Ирина Благовещенская. В последнее время трафик в центре города значительно увеличился из-за новых открытий ресторанов, напоминает основатель Management Factory Евгения Махнева.

В 2022 году в пределах Садового кольца в Москве открылось 122 качественных ресторана, что соответствует уровням 2021 и 2019 годов, когда запустилось около 125 и 120 объектов соответственно, и превышает значение 2020 года, когда появилось 85 новых точек (см. “Ъ” от 9 января).

Елена Перепелица ожидает, что соотношение посещаемости предприятий общепита в центре и в спальных районах постепенно вернется к допандемийным показателям. «При этом общая посещаемость в целом для ресторанного рынка будет несколько ниже, чем раньше, так как у части населения сократились реально располагаемые доходы, а часть эмигрировала из страны»,— считает эксперт. Управляющий партнер сети «Моремания» Артем Ломизе констатирует, что рост посещаемости ресторанов и кафе напрямую зависит от экономики в целом. По его мнению, трафик в заведениях общепита восстановится только при оживлении экономической жизни.

Дарья Андрианова