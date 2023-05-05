Зарубежные СМИ: За что критикуют церемонию коронации Карла III?

В преддверии коронации от Карла III потребовали извинений и репараций. Письмо к королю подписали активисты из 12 стран Содружества наций, включая Австралию и Новую Зеландию. Они хотят, чтобы монарх признал последствия геноцида и колонизации коренных народов и вернул «украденные артефакты». Коронация Карла состоится 6 мая. Король постарался сделать церемонию более демократичной, но некоторые СМИ все равно считают масштабы торжества избыточными. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Clodagh Kilcoyne, Reuters Фото: Clodagh Kilcoyne, Reuters

Порядок коронации подробно описывает CNN: процессия Карла и Камиллы проследует из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство. Король и королева-консорт поедут в карете, изготовленной к бриллиантовому юбилею Елизаветы II. Церемонию проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. По его словам, служба будет опираться на многовековые традиции, но содержать немало новшеств. Так, в ней будут участвовать представители других конфессий и женщины-священники. Музыкальную программу отбирал лично Карл III, одну из композиций специально для торжества написал Эндрю Ллойд Уэббер. После службы Карл и Камилла отправятся в Букингемский дворец на четырехтонной золотой карете, которую использовали при каждой коронации, начиная с 1831 года.

Financial Times называет самообманом попытку сделать церемонию более инклюзивной. Традиционное приветствие с балкона Букингемского дворца никуда не делось, и оно подчеркивает строгую иерархию, на которой строятся монархические традиции. Колумнист газеты считает, что стране нужно умерить чувство исключительности. Субботняя коронация будет коротким праздником, а существующие проблемы сохранятся.

Еще более жестко высказывается редакция The Guardian. Газета ставит под сомнение саму необходимость коронации. «Зачем она нужна?»,— спрашивают журналисты. После нее Карл не станет королем, потому что он уже король. Это не даст ему каких-то новых полномочий, потому что он уже одобряет законы. Это не станет демонстрацией имперского могущества или военной мощи Великобритании.

И даже в обществе нет особого энтузиазма по этому поводу: лишь каждый десятый британец заявил, что ему небезразлична коронация. А во время кризиса платить 250 млн фунтов стерлингов за это торжество кажется неуместным, заключает газета.

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