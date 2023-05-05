«Траст» подал иск на $1 млрд к международным трейдерам и компании Шишханова

Банк непрофильных активов «Траст» подал в Высокий суд Британских Виргинских островов иск к крупным международным трейдерам, а также к компаниям бывшего владельца Бинбанка и Рост-банка Микаила Шишханова. «Траст» требует возместить ущерб в размере более $1 млрд, причиненный санацией Рост-банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В иске «Траста», который приводит Frank Media, говорится, что в период с 2013 по 2017 год Микаил Шишханов вступил в сговор с международными сельскохозяйственными и сырьевыми трейдерами — Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo и Liberty Commodities, чтобы в нарушение регуляторных требований скрыть вывод средств из Бинбанка.

Банк утверждает, что международные трейдеры знали о незаконном характере операций, однако добровольно согласились участвовать в мошеннических сделках. Сами трейдеры в рамках операций освобождались от каких-либо финансовых рисков и получали комиссию. Кроме того, «Траст» указывает, что трейдеры создавали видимость совершения реальной сделки по договору купли-продажи, тем самым скрывая настоящую природу операций с Бинбанком. Однако в действительности никаких поставок не происходило, говорится в иске.

В «Трасте» заявили, что отследить незаконный вывод активов Бинбанка было невозможно, поскольку в отчетности сделки торгового финансирования отображались как исполненные надлежащим образом. Никаких реальных встречных представлений от офшорных компаний Рост-банк не получал, а его задолженность перед Бинбанком постепенно увеличивалась. В иске подчеркивается, что «Траст» — правопреемник Рост-банка, а значит, именно он вправе потребовать возмещения причиненных убытков.

В апреле 2022 года СКР возбудил дело по факту растраты 107 млрд руб. при санации АО «Рост-банка» Бинбанком. По решению суда в СИЗО отправились бывшие топ-менеджеры Рост-банка и Бинбанка Кирилл Любенцов и Александр Лукин. Поначалу среди фигурантов присутствовал и Микаил Шишханов. Однако впоследствии вместо него появились некие неустановленные лица. Сам банкир покинул Россию.

20 апреля 2023 года суд взыскал с Микаила Шишханова и Александра Лукина около 283,9 млрд руб. в интересах «Траста». Иск был подан Банком России.

Милена Костерева