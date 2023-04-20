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Коммерсантъ FM
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С бывших владельца и топ-менеджера Бинбанка Шишханова и Лукина взыскано 283 млрд руб. в пользу «Траста»

Арбитражный суд Москвы по иску Центробанка взыскал с бывшего владельца Бинбанка Микаила Шишханова и бывшего топ-менеджера кредитной организации Александра Лукина около 283,9 млрд руб. в интересах банка «Траст». Сумма взыскания — убытки, причиненные санацией Рост-банка.

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Микаил Шишханов

Микаил Шишханов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Александр Лукин

Александр Лукин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

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Микаил Шишханов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Александр Лукин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Как сообщает агентство «Прайм», суд отклонил требования еще к двум соответчикам: бывшим председателям правления Рост-банка Кириллу Любенцову и Алексею Фарафонтову.

Центробанк принял решение о санации Рост-банка в 2014 году. Санатором был назначен Бинбанк, а позднее Микаил Шишханов купил 100% акций Рост-банка. В 2017 году Центробанк взял на санацию обе кредитные организации. Год спустя Рост-банк присоединился к «Трасту», а в 2019 году Бинбанк объединили с «Открытием».

По данным ЦБ, с 2014 по 2017 год были совершены «экономически нецелесообразные сделки» при санировании Рост-банка Бинбанком. В ноябре 2022 года суд взыскал с господ Шишханова и Лукина 71,2 млрд руб. по иску ЦБ. Эти средства были взысканы в пользу банка «Открытие».

Лусине Баласян

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