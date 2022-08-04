Микаилу Шишханову собирают подследственную команду

Бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов стал фигурантом уголовного дела о растрате 107 млрд руб. при санации АО «Рост банк». Сам финансист, имеющий пока статус свидетеля, находится сейчас за границей, а в СИЗО по решению суда отправились бывшие топ-менеджеры Рост банка и «Бина» Кирилл Любенцов и Александр Лукин. СКР считает их участниками хищений, совершенных организованной группой, в которую входили и неустановленные финансисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Микаил Шишханов

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Микаил Шишханов

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Бывший предправления АО «Рост банк», а впоследствии топ-менеджер Бинбанка Кирилл Любенцов на момент задержания числился безработным. Его экс-коллегу Александра Лукина, одно время возглавлявшего Бинбанк, взяли как гендиректора ООО «Племенной птицеводческий завод "Канашский"» — крупного предприятия в Чувашии, поставляющего мясо птицы и яйца.

Уголовное дело, в рамках которого они стали подследственными, было возбуждено главным следственным управлением СКР по Москве в апреле этого года по факту растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств АО «Рост банк». Сотрудниками управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики было установлено, что господа Лукин и Любенцов, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами, разработали «схему для систематического хищения вверенных им активов банка». В соответствии с ней финансисты в конце сентября 2015 года организовали заключение Рост банком с подконтрольной им кипрской компанией Stratola Investments Ltd кредитного договора на $40 млн (или 2,6 млрд руб. по курсу ЦБ), а через два года продажу этому офшору с баланса банка облигаций ООО «ФинСтандарт», «Вейл Финанс» и «Финстоун» стоимостью более 8,1 млрд руб. При этом финансисты, считает следствие, заведомо не намеревались исполнять обязательства перед Рост банком.

В период с 2017 по 2021 год деньги и облигации ушли в Stratola, откуда предполагаемые участники хищений перевели их на другие юрлица и «распорядились ими по своему усмотрению».

Кроме того, считает следствие, те же фигуранты с декабря 2014 года по сентябрь 2017 года путем совершения ряда экономически нецелесообразных сделок, присвоили средства, выделенные на санацию Рост банка (финансовая помощь направлялась на покрытие дисбаланса между стоимостью его активов и величиной обязательств, уточнили в ГСУ СКР), а также растратили собственные средства, потратив их на приобретение у ООО «Регион-Инвест» и «Диджитал инвест» облигаций Belyrian Holding Ltd.

Впоследствии обязательства были замещены на низколиквидные активы, а также обязательства, по которым вообще оказалось невозможным взыскание средств.

По версии следствия, всего из Рост банка в том числе в период его санации «Бином» могло быть похищено не менее 107 млрд руб.

Обращаясь в Пресненский райсуд, представители ГСУ СКР отметили, что оба фигуранта расследования имеют значительные финансовые возможности; обширный круг связей, в который в том числе входят сотрудники правоохранительных органов, а также бывший бенефициар Рост банка и Бинбанка Микаил Шишханов. Причастность последнего к растрате, говорилось в материалах ГСУ СКР, сейчас проверяется следствием. Господин Шишханов находится за границей, а фигуранты могут сбежать вслед за ним, сделало вывод следствие.

И хотя фигуранты отказались от дачи показаний, ссылаясь на ст. 51 Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя, их вина, считает следствие, подтверждается материалами дела и показаниями представителей банка непрофильных активов «Траст», являющегося правопреемником Рост банка и потерпевшей стороной.

Представители защиты фигурантов просили ограничиться в их отношении домашними арестами, отмечая, что финансисты готовы сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою непричастность к предполагаемым хищениям, однако им в этом было отказано. Обоих экс-банкиров судья заключила под стражу до 2 октября. По словам представителей финансистов, о существовании уголовного дела они узнали, только когда за ними пришли. Ранее никого из них ни в каком качестве в следственные органы не вызывали.

В пресс-службе «Траста» “Ъ” сообщили, что временная администрация Рост банка, который был присоединен к «Трасту» в 2018 году, тогда же обратилась в Генпрокуратуру. В заявлении говорилось «о неправомерных действиях должностных лиц Рост банка».

Версию защиты фигурантов о том, что претензий конкретно к ним в «Трасте» не было, пресс-служба банка опровергла. «Кирилл Любенцов и Александр Лукин не вошли в контур соглашения, которое банк непрофильных активов “Траст” заключил с группой Михаила Гуцериева»,— отметил собеседник “Ъ”. Ранее сообщалось о том, что группа «Сафмар» господина Гуцериева заключила мировые соглашения с «Трастом» и «Открытием», к которому в 2019 году был присоединен Бинбанк, о возврате им долгов на 135 млрд руб.

В свою очередь, «Траст» подал в столичный арбитраж иск к Микаилу Шишханову и бывшим топ-менеджерам «Бина» на 306 млрд руб. В рамках дела был наложен арест на активы господина Шишханова, одно время выступавшего личным санатором Рост банка, на 306 млрд руб., почти столько же арестовали у ответчика Любенцова и на 40 млрд меньше у господина Лукина. В свою очередь, ЦБ требует с них через арбитраж более 80 млрд руб. уже в качестве погашения ущерба, нанесенного санацией «Бина». Учитывая эти цифры, можно предположить, что по мере появления в уголовном деле новых фигурантов и ущерб по нему может вырасти в несколько раз.

Николай Сергеев, Ольга Шерункова