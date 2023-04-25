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Коммерсантъ FM
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«Челси» ждет выигрывающего тренера

Клуб, скорее всего, возглавит Маурисио Почеттино

В поисках тренера, который мог бы превратить колоссальные инвестиции в соответствующие им результаты, руководство «Челси», потерпевшего в нынешнем сезоне настоящую катастрофу, кажется, остановилось на кандидатуре Маурисио Почеттино. Такой выбор выглядит вполне рациональным, учитывая и довольно успешный опыт работы Почеттино в Английской премьер-лиге (АПЛ) с «Тоттенхемом», и имеющееся у него полезное для лондонцев умение добиваться прогресса у оказавшихся в его распоряжении игроков.

У Маурисио Почеттино, который с большой долей вероятности возглавит «Челси», уже есть богатый и удачный опыт работы в АПЛ с клубом, входящим в элиту,— «Тоттенхемом»

У Маурисио Почеттино, который с большой долей вероятности возглавит «Челси», уже есть богатый и удачный опыт работы в АПЛ с клубом, входящим в элиту,— «Тоттенхемом»

Фото: Eddie Keogh / Reuters

У Маурисио Почеттино, который с большой долей вероятности возглавит «Челси», уже есть богатый и удачный опыт работы в АПЛ с клубом, входящим в элиту,— «Тоттенхемом»

Фото: Eddie Keogh / Reuters

О том, что Маурисио Почеттино c большой долей вероятности станет новым главным тренером «Челси», сообщили практически все ведущие британские медиаресурсы, например, The Guardian и BBC. По данным последней, переговоры с Почеттино, которого менеджмент лондонского клуба предпочел целому ряду других известных кандидатов — таких как Юлиан Нагельсман, Луис Энрике, Венсан Компани, находятся в «продвинутой стадии». При этом формальное назначение может произойти как в ближайшие дни, так и после финиша сезона.

Для «Челси» оно будет попыткой исправить кошмарную ситуацию, в которой клуб очутился после того, как прошлым летом сменил владельца — продавшего команду Романа Абрамовича на консорциум предпринимателей во главе с американцем Тоддом Бёли.

Новые хозяева инвестировали в клуб колоссальные средства, потратив на кадровые усиления в рамках двух трансферных окон рекордную сумму — около £550 млн.

Однако вместо взлета «Челси» в текущем сезоне потерпел катастрофу на всех фронтах, превратившись в его безусловного неудачника номер один среди всех континентальных грандов. Он достаточно рано вылетел из Кубка Англии и Кубка английской лиги, в чемпионате страны за семь матчей до финиша занимает 11-е место без особых перспектив подняться существенно выше, а на прошлой неделе распрощался и с Лигой чемпионов: в четвертьфинале его убедительно выбил «Реал».

У этого бесконечного падения был и «побочный эффект» в виде тренерской чехарды. Сезон «Челси» начинал с Томасом Тухелем, которого отправили в отставку после первых же осечек, еще в сентябре. Грэм Поттер, преемник Тухеля, продержался в клубе до апреля. После этого несколько дней «Челси» тренировал помощник Поттера Бруно Сальтор, а потом команду доверили ее бывшей легенде Фрэнку Лэмпарду. За три прошедшие после подписания контракта недели тот между тем успел сделать все, чтобы убедить менеджмент в том, что и в самом деле является фигурой исключительно «промежуточной». С Лэмпардом «Челси» потерпел поражения во всех четырех официальных матчах, пришедшихся на этот отрезок.

BBC, анонсировав практически неизбежное появление в клубе 51-летнего Маурисио Почеттино, провела на своем сайте опрос среди пользователей, попросив их ответить на вопрос, кажется ли им аргентинец подходящим для клуба вариантом. На вторник подавляющее большинство респондентов — 68% — проголосовали за Почеттино. С их мнением в целом солидарны и эксперты ресурса. Бывший форвард сборной Англии Крис Саттон назвал договор с Маурисио Почеттино «имеющим смысл», правда, лишь в том случае, если Тодд Бёли предоставит Почеттино «полный контроль» над командой и будет все время оставаться «вне раздевалки».

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Объяснить, почему к идее такого назначения в британском футбольном сообществе относятся чрезвычайно благосклонно, нетрудно. Во-первых, у Маурисио Почеттино уже есть богатый и удачный опыт работы в Английской премьер-лиге с клубом, входящим в элиту. В 2014 году из «Саутгемптона» он перебрался в «Тоттенхем», который в тот момент переживал что-то наподобие кризиса или как минимум застоя. При Почеттино он резко добавил. В 2016 и 2017 годах «Тоттенхем» участвовал в «золотой гонке» чемпионата, во втором случае добыв серебро, а в 2019-м прорвался в финал Лиги чемпионов, в котором уступил «Ливерпулю». В следующем сезоне Почеттино уволили из клуба, и этот шаг многие аналитики восприняли как ошибку.

В АПЛ тренер вернется после длившегося три с половиной года перерыва. Большую часть этого периода карьеры он провел, руководя уже настоящим футбольным гигантом — ПСЖ, с которым, надо сказать, за полтора сезона впечатляющих результатов не добился.

Парижане привычно оступались в play-off Лиги чемпионов, а в 2021 году умудрились отдать золото национального первенства обладающему совсем скромными на фоне их собственных возможностями «Лиллю».

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Во-вторых, важны некоторые специфические качества Почеттино-тренера. В «Тоттенхеме» он приобрел репутацию специалиста, который умеет добиваться прогресса от молодежи и «оживлять» скисающих игроков. Скажем, перед его приходом французский вратарь Уго Льорис хотел покинуть клуб, но с Почеттино, убедившим его остаться, достиг статуса топового вратаря, игравшего в финалах двух подряд чемпионатов мира — 2018 и 2022 годов. Похожая история произошла с Гарри Кейном. Этот английский нападающий, сотрудничая с аргентинцем, научился максимально эффективно использовать свой бомбардирский талант.

Кроме того, Маурисио Почеттино известен тем, что быстро находит общий язык с любыми футболистами, в том числе суперзвездами.

Так, отличные отношения с ним сохранили лидеры ПСЖ — Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе. Умения Почеттино явно пригодятся «Челси», в котором целый отряд явно не дотягивающих до своего высокого потолка футболистов вроде Энцо Фернандеса, Риса Джеймса, Михаила Мудрика, Конора Галлахера, Весле Фофана, Кая Хаверца и обстановку в котором масса источников характеризуют как «сложную».

Алексей Доспехов

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