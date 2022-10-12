«Наполи» добавил мячей

Очередными клубами, которые в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов забронировали путевку в play-off, стали фантастически успешный этой осенью «Наполи» и выскочка «Брюгге». Домашний выигрыш у «Аякса» — 4:2 — стал для выступающего в группе A итальянского клуба четвертым подряд. А железобетонным положение бельгийского клуба в группе B сделала добытая после трех побед нулевая ничья в выездном матче с «Атлетико».
Гол и результативная передача форварда «Наполи» помогли его команде взять верх над «Аяксом» и выйти в play-off Лиги чемпионов с первого места в группе
Фото: Alessandro Garofalo / LaPresse / AP
Вечером в среду «Наполи» подтвердил статус чуть ли не главного откровения нынешней футбольной осени. В сезон он вступал, не имея все-таки статуса безусловного гранда, которого без колебаний записывают в шорт-лист претендентов на ценнейшие трофеи. Но сейчас невозможно не признать: в «большой европейской пятерке» немного команд, которые играют настолько интересно, настолько результативно и настолько эффективно, как та, которую тренирует знакомый России по работе с «Зенитом» Лучано Спаллетти. А может быть, таких и вовсе нет.
Причем Лига чемпионов неаполитанские возможности высвечивает даже выпуклее, что ли, нежели национальное первенство.
К повторному матчу с «Аяксом» «Наполи» подошел с удивительными показателями. Его квартет не выглядел откровенно слабым, но во всех матчах итальянский клуб не просто обыграл соперников, среди которых наряду с амстердамцами были «Глазго Рейнджерс» и «Ливерпуль», а разгромил их с общим счетом 13:2. Такие карнавалы нечасто устраивали даже «Барселона» с «Реалом» в лучшие в их жизни периоды.
Новая встреча с «Аяксом» была продолжением спектакля. Голландская команда играла в нем неплохо, даже стильно, но все равно на фоне «Наполи» совершенно не смотрелась.
Хозяева не гнались за владением мячом, но, отбирая его, почти всегда изобретали что-то любопытное.
Гол они забили почти сразу же — после классной атаки, которую, по сути, вдвоем разогнали Петр Зелиньский и Ирвинг Лосано, передававшие мяч друг другу и удивительно правильно, точно в такт, подстраивавшиеся под передачи. Все вырулило к аккуратному «черпачку» от Зелиньского на голову Лосано, который аккуратным ударом поразил угол ворот.
Следующая голевая атака, впрочем, была ничуть не хуже. Тут уже на авансцену вышел игрок, который превратился в самого обожаемого персонажа у поклонников «Наполи». Хвича Кварацхелия переходил летом в этот клуб, будучи темной лошадкой,— молодой дриблер, репутацию перспективного таланта заработавший в казанском «Рубине», то есть, как ни крути, не на том уровне, чтобы со стопроцентной уверенностью утверждать, будто уже сейчас готов творить чудеса в итальянском первенстве и в Лиге чемпионов. Но трансформация в полноценную звезду у Кварацхелии заняла лишь несколько недель, а сегодня от него всегда ждут забитых мячей, результативных передач — и практически всегда, кто бы «Наполи» ни противостоял, дожидаются.
В матче с «Аяксом» Хвича Кварацхелия сначала выступил в привычной уже роли классного ассистента. На сей раз — для Джакомо Распадори, который, получив мяч от Кварацхелии, убрал его под левую ногу и отправил под перекладину.
Созданный за четверть часа колоссальный запас прочности, кажется, сыграл с «Наполи» злую шутку, слегка успокоив хозяев, заставив поверить, что с «Аяксом» удастся справиться в разминочном режиме. Расплата за дефицит собранности, нацеленности на ворота последовала вскоре после перерыва, когда на фланговый навес выпрыгнул Дави Классен, а неаполитанский голкипер Алекс Мерет, дотянувшись до мяча, не смог помешать ему пересечь «ленточку».
Правда, рядышком с «Наполи» «Аякс» продержался недолго — до включения VAR, который зафиксировал попадание мяча в руку игроку гостей внутри его штрафной. Исполнять одиннадцатиметровый доверили Кварацхелии, и тот с ним справился безупречно.
Костерчик интриги «Аякс» подогрел лишь в концовке, когда сам заработал пенальти.
Но «Наполи» заключительные минуты провел дисциплинированно, еще разок поразил ворота благодаря ляпу гостей и энергичности Виктора Осимхена, и четвертая подряд победа в Лиге чемпионов, пусть, наконец, не крупная, от него, конечно, никуда не делась. Как и путевка в play-off.
В среду в рамках раннего временного слота свой матч четвертого тура сыграл еще один-клуб сенсация — также выигравший все матчи первого круга «Брюгге». Бельгийская команда, в отличие от «Наполи», очки впервые потеряла. Хотя вряд ли ее гостевую нулевую ничью против испанского «Атлетико» можно считать осечкой. В конце концов, завершать матч «Брюгге» после удаления Камаля Сова пришлось в меньшинстве, а десять набранных им очков гарантируют путевку в play-off, хотя вообще-то перед стартом группового этапа казалось, что в сражениях с испанским грандом, португальским «Порту» и немецким «Байером» она этому клубу не светит.
Групповой этап. Четвертый тур
Группа A. «Наполи» (Италия)—«Аякс» (Нидерланды» 4:2 (Лосано, 4; Распадори, 16; Кварацхелия, 62 (пен.); Осимхен, 90 — Классен, 49; Бергвейн, 83 (пен.)).
Положение команд
И В Н П М О
1. «Наполи» 4 4 0 0 17:4 12
2. «Ливерпуль» 3 2 0 1 5:5 6
3. «Аякс» 4 1 0 3 8:12 3
4. «Рейнджерс» 3 0 0 3 0:9 0
Матч «Рейнджерс» (Шотландия)—«Ливерпуль» (Англия) завершился после подписания номера в печать. 26.10: «Аякс»—«Ливерпуль», «Наполи»—«Рейнджерс».
Группа B. «Атлетико» (Испания)—«Брюгге» (Бельгия) 0:0
И В Н П М О
1. «Брюгге» 4 1 0 7:0 10
2. «Атлетико» 4 1 1 2 2:5 4
3. «Порту» 3 1 0 2 3:6 3
4. «Байер» 3 1 0 2 2:3 3
Матч «Байер» (Германия)—«Порту» (Португалия) завершился после подписания номера в печать. 26.10: «Атлетико»—«Байер», «Брюгге»—«Порту».
Группа E. «Милан» (Италия)—«Челси» (Англия) 0:2 (Жоржинью, 21 (пен.); Обамеянг, 34). «Динамо» (Хорватия)—«Зальцбург» (Австрия) 1:1 (Любичич, 40 — Зайвальд, 12).
И В Н П М О
1. «Челси» 4 2 1 1 6:2 7
2. «Зальцбург» 4 1 3 0 4:3 6
3. «Милан» 4 1 1 2 4:7 4
4. «Динамо» 4 1 1 2 3:5 4
25.10: «Зальцбург»—«Челси», «Динамо»—«Милан».
Группа F. «Шахтер» (Украина)—«Реал» (Испания) 1:1 (Зубков, 46 — Рюдигер, 90+5). «Селтик» (Шотландия)—«РБ Лейпциг» (Германия) 0:2 (Вернер, 75; Форсберг, 84).
И В Н П М О
1. «Реал» 4 3 1 0 8:2 10
2. «Лейпциг» 4 2 0 2 6:7 6
3. «Шахтер» 4 1 2 1 7:5 5
4. «Селтик» 4 0 1 3 2:9 1
25.10: «Лейпциг»—«Реал», «Селтик»—«Шахтер».
Группа G. «Копенгаген»—«Манчестер Сити» 0:0. «Боруссия» (Германия, Дортмунд)—«Севилья» (Испания) 1:1 (Беллингем, 35 — Куасси, 18).
И В Н П М О
1. «Манчестер Сити» 4 3 1 11:1 10
2. «Боруссия» 4 2 1 1 9:4 7
3. «Севилья» 4 0 2 2 2:9 2
4. «Копенгаген» 4 0 2 2 0:8 2
25.10: «Севилья»—«Копенгаген», «Боруссия»—«Манчестер Сити».
Группа H. ПСЖ (Франция)—«Бенфика» (Португалия) 1:1 (Мбаппе, 40 (пен.) — Мариу, 62 (пен.)). «Маккаби» (Израиль, Хайфа)—«Ювентус» (Италия) 2:0 (Атцили, 7, 42).
И В Н П М О
1. ПСЖ 4 2 2 0 7:4 8
2. «Бенфика» 4 2 2 0 6:3 8
3. «Маккаби» 4 1 0 3 4:8 3
4. «Ювентус» 4 1 0 3 5:7 3
25.10: ПСЖ—«Маккаби», «Бенфика»—«Ювентус».
Выделенные команды вышли в 1/8 финала.