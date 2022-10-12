«Наполи» добавил мячей

Очередными клубами, которые в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов забронировали путевку в play-off, стали фантастически успешный этой осенью «Наполи» и выскочка «Брюгге». Домашний выигрыш у «Аякса» — 4:2 — стал для выступающего в группе A итальянского клуба четвертым подряд. А железобетонным положение бельгийского клуба в группе B сделала добытая после трех побед нулевая ничья в выездном матче с «Атлетико».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гол и результативная передача форварда «Наполи» помогли его команде взять верх над «Аяксом» и выйти в play-off Лиги чемпионов с первого места в группе

Фото: Alessandro Garofalo / LaPresse / AP Гол и результативная передача форварда «Наполи» помогли его команде взять верх над «Аяксом» и выйти в play-off Лиги чемпионов с первого места в группе

Фото: Alessandro Garofalo / LaPresse / AP

Вечером в среду «Наполи» подтвердил статус чуть ли не главного откровения нынешней футбольной осени. В сезон он вступал, не имея все-таки статуса безусловного гранда, которого без колебаний записывают в шорт-лист претендентов на ценнейшие трофеи. Но сейчас невозможно не признать: в «большой европейской пятерке» немного команд, которые играют настолько интересно, настолько результативно и настолько эффективно, как та, которую тренирует знакомый России по работе с «Зенитом» Лучано Спаллетти. А может быть, таких и вовсе нет.

Причем Лига чемпионов неаполитанские возможности высвечивает даже выпуклее, что ли, нежели национальное первенство.

К повторному матчу с «Аяксом» «Наполи» подошел с удивительными показателями. Его квартет не выглядел откровенно слабым, но во всех матчах итальянский клуб не просто обыграл соперников, среди которых наряду с амстердамцами были «Глазго Рейнджерс» и «Ливерпуль», а разгромил их с общим счетом 13:2. Такие карнавалы нечасто устраивали даже «Барселона» с «Реалом» в лучшие в их жизни периоды.

Новая встреча с «Аяксом» была продолжением спектакля. Голландская команда играла в нем неплохо, даже стильно, но все равно на фоне «Наполи» совершенно не смотрелась.

Хозяева не гнались за владением мячом, но, отбирая его, почти всегда изобретали что-то любопытное.

Гол они забили почти сразу же — после классной атаки, которую, по сути, вдвоем разогнали Петр Зелиньский и Ирвинг Лосано, передававшие мяч друг другу и удивительно правильно, точно в такт, подстраивавшиеся под передачи. Все вырулило к аккуратному «черпачку» от Зелиньского на голову Лосано, который аккуратным ударом поразил угол ворот.

Следующая голевая атака, впрочем, была ничуть не хуже. Тут уже на авансцену вышел игрок, который превратился в самого обожаемого персонажа у поклонников «Наполи». Хвича Кварацхелия переходил летом в этот клуб, будучи темной лошадкой,— молодой дриблер, репутацию перспективного таланта заработавший в казанском «Рубине», то есть, как ни крути, не на том уровне, чтобы со стопроцентной уверенностью утверждать, будто уже сейчас готов творить чудеса в итальянском первенстве и в Лиге чемпионов. Но трансформация в полноценную звезду у Кварацхелии заняла лишь несколько недель, а сегодня от него всегда ждут забитых мячей, результативных передач — и практически всегда, кто бы «Наполи» ни противостоял, дожидаются.

В матче с «Аяксом» Хвича Кварацхелия сначала выступил в привычной уже роли классного ассистента. На сей раз — для Джакомо Распадори, который, получив мяч от Кварацхелии, убрал его под левую ногу и отправил под перекладину.

Созданный за четверть часа колоссальный запас прочности, кажется, сыграл с «Наполи» злую шутку, слегка успокоив хозяев, заставив поверить, что с «Аяксом» удастся справиться в разминочном режиме. Расплата за дефицит собранности, нацеленности на ворота последовала вскоре после перерыва, когда на фланговый навес выпрыгнул Дави Классен, а неаполитанский голкипер Алекс Мерет, дотянувшись до мяча, не смог помешать ему пересечь «ленточку».

Правда, рядышком с «Наполи» «Аякс» продержался недолго — до включения VAR, который зафиксировал попадание мяча в руку игроку гостей внутри его штрафной. Исполнять одиннадцатиметровый доверили Кварацхелии, и тот с ним справился безупречно.

Костерчик интриги «Аякс» подогрел лишь в концовке, когда сам заработал пенальти.

Но «Наполи» заключительные минуты провел дисциплинированно, еще разок поразил ворота благодаря ляпу гостей и энергичности Виктора Осимхена, и четвертая подряд победа в Лиге чемпионов, пусть, наконец, не крупная, от него, конечно, никуда не делась. Как и путевка в play-off.

В среду в рамках раннего временного слота свой матч четвертого тура сыграл еще один-клуб сенсация — также выигравший все матчи первого круга «Брюгге». Бельгийская команда, в отличие от «Наполи», очки впервые потеряла. Хотя вряд ли ее гостевую нулевую ничью против испанского «Атлетико» можно считать осечкой. В конце концов, завершать матч «Брюгге» после удаления Камаля Сова пришлось в меньшинстве, а десять набранных им очков гарантируют путевку в play-off, хотя вообще-то перед стартом группового этапа казалось, что в сражениях с испанским грандом, португальским «Порту» и немецким «Байером» она этому клубу не светит.

Алексей Доспехов