Казино повышают ставки

Российский игорный бизнес побил рекорды, несмотря на кризис. Оператор крупнейшего в стране сочинского казино в прошлом году получил максимальную выручку в своей истории — 8 млрд руб. Ощутимо выросла и посещаемость заведения, оно приняло около 700 тыс. игроков, что близко к допандемическим показателям. О росте трафика отчитывались и три другие игорные зоны — в Калининграде, Алтайском и Приморском краях. Хотя летом 2022 года участники отрасли жаловались на серьезные проблемы. Как их удалось решить? И будет ли развиваться рынок в условиях санкций? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Начало прошлого года спутало российского игорному бизнесу все карты. В частности, Калининград и Сочи пострадали от изменения авиамаршрутов: лететь до казино стало гораздо дольше. В итоге в первом полугодии обе спецзоны потеряли, по самым скромным подсчетам, около 20% трафика.

Всех игроков рынка коснулся отток посетителей из-за рубежа. Например, еще в 2019-м каждый четвертый клиент сочинского заведения был иностранцем. После 2022-го — лишь 1-2% гостей приезжали из азиатских стран или Израиля.

Но во втором полугодии, как говорят собеседники “Ъ FM”, постоянные клиенты казино перестали экономить, добавились и новые гости, сменившие локации на Лазурном берегу на курортный поселок Лазаревское, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Например, в игорную зону в Красной Поляне, до которой из Сочи ехать чуть ли не полтора часа, едут и из Туапсе, и из Лазаревского, и даже из Анапы. Трафик велик.

Если вы зайдете как-нибудь вечером в казино, скажем, в августе, во время низкого сезона, то свободных мест у столиков не будет».

Правда, казино из европейской части России по-прежнему приходится бороться за клиентов, в том числе с белорусскими коллегами. В соседней стране игорный бизнес не так зарегулирован и заведений больше, да и москвичам, к примеру, гораздо быстрее добраться до Минска, чем до Сочи.

В России же привлекать гостей собираются «моделью Лас-Вегаса», заметил председатель Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий Дмитрий Анфиногенов: «Например, в течение трех дней человек может дополнительно посещать концерты, рестораны, деловые мероприятия, которые проводятся на территории игорных зон. Кроме того, можно организовать трансляцию всевозможных спортивных состязаний. Это привлекает все больше и больше людей».

Вместе с тем доля неигровых доходов от концертов и прочих событий у российских казино составляет 15%. В ближайшие семь лет бизнес рассчитывает увеличить ее до 50%. Туз в рукаве у игроков рынка припасен — рядом с каждой игорной зоной запланирован новый проект: где-то гольф-курорт стоимостью 8 млрд руб., где-то — комплекс резиденций за 13 млрд руб. Проблема в том, что тот же курорт Красная Поляна в этом году сократил инвестиции вдвое.

С учетом амбициозных целей участникам отрасли в ближайшее время придется экономить, подчеркнул эксперт игорного бизнеса Дмитрий Слободкин:

«Будут резаться расходы, в частности, уменьшится количество столов, чтобы снизить размер налогов. Соответственно, это повлечет за собой сокращение персонала, рекламных бюджетов и так далее».

Еще и санкции добавляют сложностей: даже игровые аппараты казино покупали в основном либо европейские, либо с западным ПО. В итоге бизнесу пришлось менять поставщиков на азиатских, что отразилось на логистике, пояснил Дмитрий Анфиногенов:

«На примере игорной зоны "Красная Поляна" могу сказать, что логистические цепочки двукратно увеличились.

Что касается иностранных инвестиций, то чаще ими интересовались на Дальнем Востоке выходцы из Гонконга или Камбоджи. Никто еще не заявил об уходе, но мы видим, что активность на их объектах не такая высокая».

Игроки рынка все же надеются сорвать джекпот и, несмотря на сложности, привлечь больше российских и зарубежных клиентов. Сейчас игорные зоны ведут переговоры с авиакомпаниями об увеличении рейсов в регионы, где есть казино. Как говорят собеседники “Ъ FM”, играть люди продолжат даже в самый тяжелый кризис.

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