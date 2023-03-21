Игорным зонам возместят закрытие

Минфин разрабатывает правила компенсации ущерба, который могут понести операторы игорных зон в случае их закрытия или сокращения. Право на компенсацию, согласно уведомлению министерства, будет действовать в течение десяти лет с момента создания зоны. Дополнительные гарантии помогут с привлечением инвестиций в игорные зоны, признают участники рынка. Но ухудшить условия их работы может реализация идеи защиты игроманов через возможность самоограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Лызлова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Лызлова, Коммерсантъ

Минфин 21 марта сообщил о начале разработки поправок к федеральному закону о регулировании азартных игр, касающихся работы игорных зон. Согласно тексту уведомления, опубликованного на regulation.gov.ru, министерство предлагает закрепить порядок компенсации ущерба в случае закрытия игорных зон до истечения десяти лет со дня создания. Поправки должны вступить в силу в марте 2024 года, следует из уведомления.

По замыслу Минфина, на предлагаемую компенсацию реального ущерба смогут претендовать организаторы азартных игр или другие арендаторы объектов на территории игорных зон.

Компенсировать ущерб предлагается в том числе и при изменении границ игорной зоны в первые десять лет ее существования.

Легальные казино в России могут работать только на территориях игорных зон. Сейчас действуют три зоны, созданные в 2009 году,— «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Приморье» в Приморском крае и «Янтарная» в Калининградской области, а также «Красная Поляна» в Сочи, основанная в августе 2016 года.

Игорная зона «Азов-Сити» в Краснодарском крае закрыта в 2018 году спустя девять с половиной лет работы. Закрытие «Азов-Сити» обернулось банкротством резидента «Роял Тайм Групп», вложившего в проект 6 млрд руб., и управляющей компании НАО «Агентство развития Краснодарского края» (сумма вложений — более 2 млрд руб.).

Председатель Ассоциации игорного бизнеса России (объединяет все действующие игорные зоны) Дмитрий Анфиногенов положительно отнесся к идее компенсаций: «Любой механизм, при котором государство дает гарантии на случай изменения своей политики, будет дополнительным стимулом для инвесторов, планирующих прийти в игорные зоны». Он, однако, отметил, что с момента создания ассоциации в 2021 году ни одна из входящих в него игорных зон не закрывалась.

На условия работы букмекеров может повлиять и еще одно нововведение, оговоренное в проекте,— «механизм защиты прав физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх».

Речь идет об инициативе, которая обсуждалась с 2018 года: по ней организаторам азартных игр будет запрещено принимать ставки от людей, которые подали заявление о самоограничении. Министерство дорабатывало законопроект с учетом появления Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ; см. “Ъ” от 8 октября 2021 года), в августе 2022 года Минэкономики согласовало проект.

Но сроки вступления в силу не раз переносились, Минэкономики в последнем отзыве предлагало установить их не раньше 1 сентября 2023 года. Теперь Минфин уведомил, что рассчитывает на 1 марта 2024 года. В пресс-службе министерства сказали лишь, что законопроект разрабатывается «в установленном порядке». В ЕРАИ не ответили на запрос.

Букмекеры уже и так дают своим посетителям возможность исключать или ограничивать себя в ставках на спорт, но «нельзя сказать, что этот инструмент среди клиентов особо популярен», утверждает председатель совета Первой СРО букмекеров Николай Оганезов.

По его словам, организация не возражает против введения механизма на официальном уровне, «но нужно использовать наш опыт, чтобы это не вредило ни бизнесу, ни самим игрокам». Господин Оганезов отметил, что следует регламентировать сроки, по истечении которых можно снять с себя запрет на участие в азартных играх. Также, по его словам, должна быть реализована возможность ограничиться лимитами на количество и сумму ставок. «Если игрок хочет меньше или реже тратить, то ему необязательно полностью отстранять себя от игр»,— говорит он.

Юрий Литвиненко