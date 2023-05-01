Кирби: США не планируют публиковать данные о потерях среди ВСУ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Белый дом не планирует обнародовать данные о потерях среди украинских военных. Он отметил, что при желании эту информацию могут обнародовать власти Украины.

«Я сегодня не буду говорить о потерях с украинской стороны. Мы никогда не говорим об украинских потерях в войне. И я не думаю, что мы собираемся изменить эту позицию»,— сказал Джон Кирби на брифинге в ответ на вопрос о том, есть ли у США данные о потерях украинской стороны (цитата по ТАСС).

«Мы не будем говорить об их потерях. Об этом должны говорить они сами. Я не собираюсь выкладывать на всеобщее обозрение что-либо, что усложнит их работу»,— добавил он. Объясняя отказ, господин Кирби пояснил, что не собирается выкладывать в открытый доступ данные, «который усложнят ситуацию для Украины».

Украина официально не сообщала, сколько ее военных погибли с начала военной операции России. В декабре советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что с февраля 2022 года погибло от 10 тыс. до 13 тыс. украинских военных.

В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери ВСУ составляют 100 тыс. человек. Позже из ее заявления убрали эти слова. В ЕК поясняли, что она имела в виду общее число погибших и раненых солдат. В марте 2023-го Politico со ссылкой на данные американских чиновников также писала о 100 тыс. раненых и погибших украинских военных.

Олеся Павленко