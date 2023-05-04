Raiffeisen Bank International сократил доходы в России

Консолидированная прибыль австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в первом квартале 2023 года выросла до €657 млн против €442 млн в первом квартале 2022 года. Об этом свидетельствует предварительная информация из отчета группы. Чистый процентный доход вырос до почти €1,4 млрд против €986 млн за аналогичный период прошлого года. Однако в России процентный доход RBI снижается. Группа заявляла, что после СВО новый бизнес в России был в значительной степени приостановлен.

Чистый комиссионный доход RBI также вырос в 1,4 раза, до €966 млн. Чистый торговый доход и доход от переоценки группы в целом упали в 2,1 раза, до €86 млн. При этом группа отмечает значительное снижение комиссионного дохода в РФ. Расходы RBI на резервы в первом квартале составили €301 млн, в основном за счет России и Белоруссии (совокупно €278 млн).

По итогам 2022 года Россия для RBI была центром прибыльности (более половины от полученного результата), а российский Райффайзенбанк показал второй среди банков результат — 141 млрд руб. прибыли (см. «Ъ» от 16 марта).

На днях за первый квартал этого года отчиталась итальянская Unicredit Group. Российский бизнес (включает одноименный банк и лизинговую компанию) улучшил показатели, его чистая прибыль составила €98 млн против €916 млн убытка в первом квартале 2022 года. Вырос как процентный доход (на 69%, до €212 млн), так и комиссионный (в 1,6 раза, до €46 млн), однако доход от торговых операций сократился в 4,4 раза, до €16 млн.

Обе группы рассматривают возможные варианты ухода из России, однако для продажи банков придется получать специальное разрешение на высшем уровне (см. «Ъ» от 26 октября 2022 года).

Ольга Шерункова