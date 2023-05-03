Самокаты раздора

Электросамокаты раскололи россиян на три лагеря. Сервис Superjob провел опрос и выяснил, хотят ли граждане запретить или как-то ограничить такой вид транспорта в своем городе. Недавно похожая инициатива появилась в Париже, там за запрет высказались 90% граждан, после чего город разорвал контракты с прокатными компаниями. Россияне оказались не такими категоричными. Опрос поделил респондентов примерно поровну: 37% поддержали ограничения, 34% выступили против них, а 29% затруднились ответить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Следует ли горожанам избавиться от электросамокатов? Первыми свое недовольство высказали жители Хамовников. Несколько недель назад они начали сбор подписей с требованием запретить передвигаться на таких аппаратах по тротуарам. “Ъ FM” связался с депутатом района Михаилом Старшиновым, который отвечает за инициативу, и узнал, как продвигается законотворчество:

«В районе Хамовники собрано уже почти 1 тыс. подписей, рассчитываем на гораздо большее число — до 10 тыс. В Совете депутатов создана рабочая группа из четырех человек. Нам удалось встретиться с одной из прокатных компаний, они даже пообещали краткосрочно увеличить количество так называемых скаутов, то есть их сотрудников, которые расставляют самокаты, чтобы уменьшить бардак на парковках. Прорабатываем список предлагаемых зон на территории Хамовников, где будет снижаться скорость движения самокатов от 25 км/ч до 10-15 км/ч.

Что касается запрета, я бы не сказал, что я сторонник такого слова. Электросамокат — это экологически чистое, современное средство и хороший тренд, но нам надо запретить их движение на узких улицах, в основном в историческом центре. Возможно, да, в Хамовниках мы после анализа и консультаций с жителями выявим зоны и действительно полного запрета.

Найдет ли эта инициатива сторонников в мэрии, например, или других инстанциях, от решения которых зависит исход? Думаю, что да, потому что дептранс выступает за усиление мер контроля, они абсолютно не против. В 2024 году появится велополиция, которая уже начнет штрафовать водителей СИМ, если они не спешились перед пешеходным переходом или едут на самокате вдвоем».

Основные претензии противников электросамокатов — это отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей. С 1 марта законодательство в отношении такого вида транспорта уже изменилось: их признали средством индивидуальной мобильности. Это означает, что они могут передвигаться и по проезжей части, и по тротуару, но не быстрее 25 км/ч.

В Минтрансе сообщили, что новые ПДД будут скорректированы лишь после анализа «правоприменительной практики». В Москве для этих целей дептранс создал некий ситуационный центр контроля. Пресс-секретарь сервиса Whoosh Денис Балакирев считает, что репутация у электросамокатов все равно хорошая:

«Мы, конечно, понимаем, что формулировки ответов и итоговые результаты зависят от того, где спрашивать, кого. И даже при этом получается, что 63% россиян не против самокатов. То, что касается нашего восприятия, за пять лет мы прошли путь до 50 городов, и везде размещены СИМ нашего сервиса. Каждый год мы видим рекордные показатели по количеству поездок и числу пользователей.

К тому же, есть важный нюанс: когда говорят про самокаты, чаще всего смешивают и частные, и кикшеринговые. При этом если в отношении частных самокатов какое-то регулирование появилось только 1 марта, то кикшеринговые самокаты работают по своим правилам уже несколько лет. Поэтому, как мне кажется, у шерингов достаточно хорошая репутация. Другой вопрос, что каждый инцидент с участием самокатов приковывает к себе повышенное внимание, это вызывает гораздо больший резонанс и количество публикаций. Самокаты популярны, поэтому и такое внимание тоже объяснимо».

Superjob проводил подобный опрос еще несколько недель назад, когда поправки в ПДД только вступили в силу. Респонденты из Москвы оказались более требовательны к новому виду транспорта. За ограничения выступили 51% респондентов. Они выдвинули несколько требований: например, заставить водителей электросамокатов проходить обучение и сдавать теоретический экзамен, по итогу которого они должны получать водительские права. Кроме того, жители столицы предлагали установить эффективную систему штрафов и фиксации нарушений.

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Иван Якунин