В Свердловской области до 6 мая объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

На юге Свердловской области с 4 по 6 мая объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности, сообщил Уральский гидрометцентр.

Как сообщили в гидрометцентре, с 3 по 7 мая на территории региона будет сохраняться аномально жаркая температура воздуха, которая на 7 градусов выше нормы. Ночью и днем 4 мая в отдельных районах области ожидается сильный ветер до 27 м/с.

По данным гидрометцентра, 4 мая в Екатеринбурге минимальная ночная температура воздуха составит +12 градусов, а максимальная дневная — +26, будет облачно и без осадков. 5 мая минимальная температура составит +11 градусов, а максимальная — +24.

Особый противопожарный режим на территории Свердловской области начался с 15 апреля. По площади лесных пожаров регион занимает второе место в стране, уступая только Курганской области.

Полина Хабарова

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