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Коммерсантъ FM
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Fortum обвинил Россию в нарушении международного права из-за передачи его «дочки» под внешнее управление

Финский концерн Fortum официально уведомил администрацию президента России о том, что категорически возражает против передачи акций своей дочерней компании ПАО «Фортум» под временное управление Росимущества. В заявлении компании подчеркивается, что Fortum примет все необходимые меры для защиты своих прав в рамках международного законодательства.

«Своими действиями РФ вызвала отставку генерального директора "Фортум" и лишила Fortum прав акционера. Fortum считает действия России грубым нарушением международного права и прав концерна как иностранного инвестора. Fortum готовится принять все необходимые меры для защиты своих прав в рамках соответствующего международного законодательства»,— говорится в заявлении на сайте компании.

Указ, разрешающий передачу 98% акций «Фортума», был подписан президентом России Владимиром Путиным 25 апреля. При этом в финском концерне Fortum сообщили, что официального уведомления о передаче акций «Фортума» под внешнее управление они не получали. Также в соответствии с указом под временное управление Росимущества перешло 83,73% акций российской «Юнипро» (принадлежит немецкому концерну Uniper).

Российские активы Fortum и Uniper стали первыми иностранными компаниями, подпавшими под внешнее управление Росимущества. Введение внешнего контроля стало ответом на попытки властей Евросоюза национализировать российское имущество. В Росимуществе пояснили, что иностранные акционеры «Фортума» и «Юнипро» не лишаются собственности, но больше не смогут принимать управленческие решения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Обменяй меня».

Милена Костерева

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