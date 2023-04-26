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Коммерсантъ FM
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Fortum не получил уведомления о передаче акций под внешнее управление в РФ

Финский концерн Fortum изучает ситуацию с введением внешнего управления его активами в России. Компания пока не знает, как это скажется на процессе продажи активов, говорится в ее пресс-релизе. Балансовая стоимость активов Fortum в РФ по состоянию на 31 декабря 2022 года составляла €1,7 млрд.

«На данный момент Fortum не получил официального подтверждения от российских властей и в настоящее время расследует ситуацию... Текущее ее понимание предполагает, что указ не влияет на право собственности на активы компании в России. Однако остается неясным, как это повлияет, в частности, на операционную деятельность в России и процесс продажи активов»,— сообщили в компании.

25 апреля Владимир Путин подписал указ, позволяющий передавать во временное управление иностранные активы в случае изъятия российских за рубежом. Под временное управление Росимущества перешло 83,73% акций российской «Юнипро» (принадлежит немецкому концерну Uniper) и 98% акций «Фортума» (принадлежит финской Fortum). Росимущество допустило расширение перечня иностранных компаний под внешним управлением.

Лаура Кеффер

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