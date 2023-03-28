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Коммерсантъ FM
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Министр цифровой трансформации Украины объявил о готовности к бою трех ударных рот БПЛА

На Украине уже готовы к бою первые три ударные роты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров. Генштаб Украины анонсировал создание первых в мире ударных рот БПЛА 27 января.

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Starlinkи. Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот армии дронов приобрели частные доноры»,— написал господин Федоров в своем Telegram-канале.

Starlink — глобальная спутниковая система, разработанная SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом к интернету в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

БПЛА будут выполнять разведывательные и ударные миссии: наводить артиллерию, обеспечивать максимальную эффективность во время городских боев и сохранять жизнь, сообщает министр.

«Пикапы понадобятся для рейдов мобильных групп в тыл врага, доставки грузов и эвакуации раненых. Starlinkи — бесперебойная связь на поле боя»,— рассказал Михаил Федоров. Продолжаем развивать армию дронов вместе с Генштабом, Госспецсвязи, Минобороны и проектом президента Владимира Зеленского UNITED24, заявил он.

Решение о создании ударных рот БПЛА принял главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, сообщало Минобороны. «Уже отобраны самые профессиональные военнослужащие, которые возглавят ударные роты»,— сообщило военное ведомство Украины 27 января в своем Telegram-канале. Главный партнер по обучению ударных рот — военная школа «Пустельга», заявило Минобороны.

Компания SpaceX Илона Маска в сентябре 2022 года предупреждала Пентагон, что может прекратить финансирование спутниковой сети Starlink на Украине. Об этом сообщал CNN. Из документов, отправленных компанией Пентагону, выяснилось, что в июле Валерий Залужный написал письмо господину Маску. В нем он заявил, что в ходе боевых действий ежемесячно уничтожается около 500 спутниковых станций. Генерал просил поставить Украине еще 6,2 тыс. станций, а также обеспечить поставки по 500 станций в месяц в будущем.

В октябре 2022 года Илон Маск заявил, что больше не может финансировать услуги спутниковой сети Starlink для Украины. В феврале текущего года бизнесмен в ответ на призыв восстановить доступ к Starlink на Украине заявил, что не допустит третьей мировой войны. После этого СМИ писали, что сервис перестал работать на территориях, которые вошли в состав России.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

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