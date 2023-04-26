Новосибирские депутаты проголосовали за отмену прямых выборов мэра

Горсовет Новосибирска на сессии в среду принял изменения в устав города, отменяющие прямые выборы мэра. “За” проголосовали 38 из 47 присутствовавших депутатов, против выступили пятеро, остальные не голосовали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Как сообщалось, сторонники сохранения прямых выборов мэра намерены добиться проведения регионального референдума по этому вопросу. Один из авторов этой инициативы депутат горсовета Антон Картавин в понедельник 24 апреля подал соответствующее ходатайство в областную избирательную комиссию. “Теперь у избиркома, законодательного собрания и федеральной власти есть два месяца на рассмотрение нашей заявки. Если все пройдет успешно, то в конце июня мы начнем сбор 21 тысячи подписей”, – сообщил он в соцсетях.

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Дарья Решетникова