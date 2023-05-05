Суд отказался заочно арестовать участвующего в спецоперации мэра Большого Камня

Фрунзенский райсуд Владивостока отказал следствию в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу мэра Большого Камня Рустяма Абушаева. Чиновник обвиняется в мошенничестве с земельными участками (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК РФ). В СКР по Приморью от комментариев «Ъ» отказались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация городского округа Большой Камень Фото: Администрация городского округа Большой Камень

«Суду стороной защиты в опровержение доводов следователя о наличии основания для объявления международного розыска представлены фактические данные о пребывании обвиняемого на территории РФ и участии в проведении специальной военной операции»,— говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Приморского края.

Напомним, в марте Рустям Абушаев был объявлен в федеральный розыск. Вменяемые ему преступления относятся еще к тому периоду времени, когда он возглавлял другой муниципалитет Приморского края — Надеждинский район. По версии следствия, бывший глава района причастен к незаконным операциям с землей муниципалитета. Так, в период с июня 2019-го по июль 2020 года в фиктивную собственность инвалида и ветерана труда были предоставлены два земельных участка на территории полуострова Де-Фриз и поселка Ключевой площадью более 3 га. Рыночная стоимость участков оценивается в 54 млн руб. Затем эта земля была переоформлена на третьих лиц, разделена на 22 мелких участка, которыми фигуранты уголовного дела «распорядились по своему усмотрению».

Согласно другому эпизоду обвинения, Рустям Абушаев «вопреки запрету, установленному законом, через доверенных лиц участвовал в управлении деятельностью коммерческой организации, осуществляющей деятельность по предоставлению в аренду торговых площадей».

В марте тот же Фрунзенский райсуд заочно арестовал чиновника, но в апреле Приморский крайсуд это решение отменил из-за процессуальных нарушений.

17 апреля Рустям Абушаев выложил в своем Telegram-канале видеоролик, в котором утверждает, что он в качестве добровольца находится в зоне проведения специальной военной операции.

«Решение приехать сюда я принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных. Это наша Родина, наши люди, и я хочу защищать свою страну и своих людей»,— заявил чиновник в военной форме и со снайперской винтовкой в руках. О своем уголовном преследовании мэр Большого Камня ничего не сказал.

Подробнее о деле читайте в материале «Мэров Большого Камня накрывает землей».

Алексей Чернышев, Владивосток