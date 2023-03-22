Мэров Большого Камня накрывает землей

Глава приморского города Большой Камень Рустям Абушаев объявлен в федеральный розыск, его местонахождение неизвестно. Чиновник обвиняется в мошенничестве с земельными участками (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК РФ). Буквально накануне было передано в суд уголовное дело в отношении предшественника Абушаева на посту мэра Большого Камня Александра Андрюхина. Ему тоже инкриминируются махинации с землей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава приморского города Большой Камень Рустям Абушаев

Фото: Администрация городского округа Большой Камень Глава приморского города Большой Камень Рустям Абушаев

Фото: Администрация городского округа Большой Камень

Как сообщила сегодня прокуратура Приморья, накануне надзорное ведомство признало законным возбуждение уголовного дела в отношении Абушаева. Вменяемые ему преступления относятся еще к тому периоду времени, когда он возглавлял другой муниципалитет Приморского края — Надеждинский район. По версии следствия, бывший глава причастен к незаконным операциям с землей муниципалитета. Так, в период времени с июня 2019 по июль 2020 года в фиктивную собственность инвалида и ветерана труда были предоставлены два земельных участка на территории полуострова Де-Фриз и поселка Ключевой площадью более 3 га.

Рыночная стоимость участков оценивается в 54 млн руб.

Затем эта земля была переоформлена на третьих лиц, разделена на 22 более мелких участка, которыми фигуранты уголовного дела «распорядились по своему усмотрению».

Обвиняемыми по этому делу также являются бывший первый заместитель главы Надеждинского района Александр Султанов и бывший специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Надеждинского района, в настоящее время занимающий пост вице-мэра Уссурийска Максим Стефаненко. Эти чиновники арестованы.

Надзорное ведомство сообщило, что добивается возвращения в муниципальную собственность незаконно переоформленных земельных участков, по искам прокурора приняты обеспечительные меры.

Согласно другому эпизоду обвинения, Рустям Абушаев «вопреки запрету, установленному законом, через доверенных лиц участвовал в управлении деятельности коммерческой организации, осуществляющей деятельность по предоставлению в аренду торговых площадей».

В сообщении прокуратуры говорится, что Абушаев объявлен в федеральный розыск, поскольку сведения о его местонахождении отсутствуют. В следственном управлении СКР по Приморью добавили, что обвинение Рустяму Абушаеву предъявлено заочно.

В приемной мэра Большого Камня «Ъ» сказали, что «глава находится в отпуске», отказавшись от более подробных комментариев.

В Telegram-канале Рустяма Абушаева последняя запись датируется 19 марта.

Рустям Абушаев в 2019–2021 годах возглавлял администрацию Надеждинского района Приморья. Затем был назначен главой Большого Камня.

Ранее у Абушаева уже случался конфликт с правоохранителями. В июле прошлого года прокуратура Надеждинского района заявила, что в период с 2019 по 2021 год глава Надеждинского района незаконно выписал себе премии на общую сумму более 300 тыс. руб. В ответ чиновник заявил, что «прокурор отрабатывает некий политический заказ».

Накануне, 21 марта, прокурор Приморья Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение в отношении предшественника Абушаева на посту главы Большого Камня Александра Андрюхина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, находясь на посту градоначальника, Андрюхин «предоставил своим родственникам, работникам администрации и иным приближенным лицам» 30 земельных участков в лучших местах муниципалитета. На самом деле эта земля предназначалась «гражданам, имеющим трех и более детей», говорится в сообщении надзорного ведомства. Также экс-мэру инкриминируется давление на подчиненных с тем, чтобы не были рассмотрены заявления граждан о предоставлении им земельных участков в районе села Петровка в рамках программы «Дальневосточный гектар». В результате 13 человек не получили землю.

В рамках обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на имущество Александра Андрюхина — автомобиль Mazda B2500, а также доли в праве собственности на другой автомобиль, два земельных участка и два нежилых здания общей площадью более 200 кв. м.

Александр Андрюхин был назначен мэром Большого Камня депутатами местной думы в январе 2018 года, а в декабре 2021 года он ушел в отставку. В марте прошлого года экс-чиновник был задержан, а затем арестован. Сегодня же Фрунзенский райсуд Владивостока удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал Абушаева. В городе Большой Камень (население — около 40 тыс. человек) находится крупная судоверфь «Звезда».

Алексей Чернышев, Владивосток