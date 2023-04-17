Объявленный в розыск по обвинению в мошенничестве мэр Большого Камня нашелся в зоне спецоперации

Глава приморского города Большой Камень Рустям Абушаев выложил в своем Telegram-канале видеоролик, в котором утверждает, что он в качестве добровольца находится в зоне проведения специальной военной операции. В СКР по Приморскому краю «Ъ» подтвердили, что чиновник по-прежнему находится в федеральном розыске по делу о мошенничестве.

«Решение приехать сюда я принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных. Это наша Родина, наши люди и я хочу защищать свою страну и своих людей»,— заявил чиновник в военной форме и со снайперской винтовкой в руках. По словам господина Абушаева, «если бы здесь наши ребята не отстаивали интересы нашей Родины, враг давно уже был и под Смоленском, и под Москвой, и даже возможно во Владивостоке».

О своем уголовном преследовании мэр Большого Камня ничего не сказал.

Напомним, в марте Рустям Абушаев был объявлен в федеральный розыск. Чиновник обвиняется в мошенничестве с земельными участками (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК РФ). Вменяемые ему преступления относятся еще к тому периоду времени, когда он возглавлял другой муниципалитет Приморского края — Надеждинский район.

По версии следствия, бывший глава причастен к незаконным операциям с землей муниципалитета. Так, в период с июня 2019 по июль 2020 года в фиктивную собственность инвалида и ветерана труда были предоставлены два земельных участка на территории полуострова Де-Фриз и поселка Ключевой площадью более 3 га. Рыночная стоимость участков оценивается в 54 млн руб. Затем эта земля была переоформлена на третьих лиц, разделена на 22 более мелких участка, которыми фигуранты уголовного дела «распорядились по своему усмотрению». Согласно другому эпизоду обвинения, Рустям Абушаев «вопреки запрету, установленному законом, через доверенных лиц участвовал в управлении деятельности коммерческой организации, осуществляющей деятельность по предоставлению в аренду торговых площадей».

В сообщении прокуратуры говорится, что господин Абушаев объявлен в федеральный розыск, поскольку сведения о его местонахождении отсутствуют. В следственном управлении СКР по Приморью добавили, что обвинение Рустяму Абушаеву предъявлено заочно.

Рустям Абушаев в 2019–2021 годах возглавлял администрацию Надеждинского района Приморья. Затем был назначен главой Большого Камня. Ранее у господина Абушаева уже случался конфликт с правоохранителями. В июле 2022 года прокуратура Надеждинского района заявила, что в период с 2019-го по 2021 год глава района незаконно выписал себе премии на общую сумму более 300 тыс. руб. В ответ чиновник заявил, что «прокурор отрабатывает некий политический заказ».

Алексей Чернышев, Владивосток