Европейские газохранилища наполовину полны

Значительные запасы газа, оставшиеся в хранилищах после завершения отопительного сезона, могут поддержать европейский энергетический рынок в 2023 году, утверждается в ежеквартальном отчете Международного энергетического агентства (МЭА). По его оценкам, сейчас уровень запасов в Европе (хранилища заполнены на 55%) значительно превышает средний показатель последних пяти лет (35%).

При этом опасения у МЭА вызывают, в частности, прогнозы, по которым мировое предложение СПГ в 2023 году увеличится всего на 4%. Для переориентировавшейся на сжиженный газ Европы его ожидаемых объемов может оказаться недостаточно для того, чтобы компенсировать выпавшие российские поставки. Ситуация, как отмечают эксперты МЭА, осложняется восстановлением спроса на СПГ в Китае, а также климатическими факторами: в этом году в Европе ожидается более жаркое лето и более холодная зима (подробнее см. “Ъ” от 2 мая).

В МЭА напоминают европейцам о важности следования планам по сокращению потребления газа. Судя по опубликованным в четверг данным Евростата, в 2022 году это сделать удалось. После увеличения на 4,3% в 2021 году, в 2022-м спрос на газ в ЕС снизился на 13,2%. Значительно сократить его смогли, в частности, главные потребители — Германия (на 15,4%), Италия (на 9,9%) и Франция (на 9,6%).

Общий импорт газа в ЕС при этом снизился на 6,6%, фиксирует Евростат: с 24,67 млн тераджоулей в 2021 году до 23,05 млн тераджоулей в 2022-м. За прошедший год в европейском импорте изменились и доли стран-поставщиков (см. график): после сокращения доли поставок из России (с 24% до 15,3%) лидерство закрепила Норвегия (24,4%, плюс 0,4 п. п.). Увеличились также доли США (на 5,5 п. п.), Алжира (на 2,7 п. п.) и Катара (на 2,2 п. п.), уменьшились — Украины (на 5,7 п. п.) и Нигерии (на 0,3 п. п.).

План, утвержденный Еврокомиссией летом 2022-го, предполагал снижение потребления на 15% — с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. В итоге ЕС перевыполнил его, достигнув показателя в 17,7% (см. “Ъ” от 21 апреля). Постановление, принятое Евросоюзом весной этого года, устанавливает аналогичную цель на новый, более долгий срок: с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024-го.

Кристина Боровикова