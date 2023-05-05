Серверы баллотируются в госзакупки

Как выяснил “Ъ”, Минпромторг и производители электроники обсуждают идею учитывать при выборе поставщика вычислительной техники в рамках госзакупок не только цену контракта, но и степень локализации техники, которая оценивается по балльной системе. Участники рынка поддерживают инициативу. Но эксперты предупреждают, что она осложнит процедуры закупок для госзаказчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам источника “Ъ” на рынке электроники, Минпромторг обсуждает с отраслью возможную доработку системы госзакупок вычислительной техники, которые проходят в рамках 44- и 223-ФЗ. В частности, говорит собеседник “Ъ”, речь идет о том, чтобы при оценке поступивших от поставщиков заявок брать в расчет не только стоимость, но и уровень локализации согласно 719-му постановлению правительства.

«То есть если на конкурс поступила заявка от компании А, которая предлагает сервер, набравший 100 баллов локализации, за 100 тыс. руб., и компании Б, предлагающей сервер, набравший 130 баллов, за 120 тыс. руб., то выиграет последняя»,— объясняет источник “Ъ”. Он уточнил, что в последний раз эту идею участники рынка обсуждали с чиновниками в начале апреля.

Собеседник “Ъ” в крупном производителе вычислительной техники добавляет, что такую концепцию производители совместно с регуляторами обсуждали и ранее, чтобы стимулировать производителей «строго соблюдать требования балльной системы и осваивать более сложные технологии».

Минпромторг уже в ближайшее время может получить поручение разработать подобный механизм. В Telegram-канале правительства 3 мая была опубликована видеозапись по итогам поездки премьера Михаила Мишустина в Ставропольский край. В ответ на просьбу губернатора региона Владимира Владимирова «ввести балльную систему в 44-й закон» премьер ответил, что «обязательно такие поручения даст Минпромторгу».

В Минпромторге “Ъ” сообщили, что ведут «системную работу по донастройке системы поддержки производителей радиоэлектронного оборудования». Необходимость дополнительного изменения системы госзакупок отечественной вычислительной техники, добавили в министерстве, «может быть обсуждена с участниками рынка после комплексного анализа конъюнктуры рынка и согласования с профильными организациями либо при поступлении соответствующих предложений от отрасли».

Балльная система для определения уровня «отечественности» вычислительной техники была запущена в сентябре 2022 года. Она подразумевает, что компании при производстве серверов и систем хранения данных набирают баллы за каждую технологическую операцию, проведенную на территории своего предприятия.

При наборе необходимого числа баллов техника признается российской и попадает в реестр Минпромторга. Присутствие в нем дает преимущество при госзакупках в рамках правила «второй лишний». Запуск системы уже привел к тому, что продукция половины российских производителей электроники была исключена из реестра Минпромторга (см. “Ъ” от 10 апреля).

Управляющей партнер ГК «F+ tech-Марвел» Алексей Мельников говорит, что она «как производитель вычислительной техники поддерживает формирование в рамках системы госзакупок дополнительных стимулов по повышению локализации выпускаемой продукции». В «Аквариусе» и Yadro на запросы “Ъ” не ответили.

Запуск преференций на госзакупках в обмен на более высокий уровень локализации может стимулировать развитие производств, соглашается исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский. «Однако нужно будет уточнять методики экспертизы продукции по балльным критериям. Также должна быть повышена ответственность за изменение компонентного состава продукции»,— говорит он.

Но юристы видят в механизме и риски. Госзаказчики могут столкнуться со «значительными трудностями» при формировании обоснования закупок, полагает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. «Заказчик будет вынужден по формальному критерию отклонять все заявки от лиц, предлагающих импортное оборудование, несмотря на объективную невозможность одномоментно перейти на российские технологии, что может повлечь существенное затягивание процедуры закупок»,— отмечает он.

Никита Королев