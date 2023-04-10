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Коммерсантъ FM
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Электроника выпала из реестра

Список отечественных производителей уменьшился вдвое

Объем реестра российской радиоэлектроники Минпромторга неожиданно сократился вдвое, рассказали “Ъ” участники рынка и подтвердили в министерстве. Это произошло после 1 апреля из-за введения балльной системы оценки «отечественности» электроники. В Минпромторге рассчитывают, что компании «подтянутся» к требованиям, реестр восстановится и даже расширится. Но переоценка электроники может растянуться на месяцы, осложняя компаниям участие в госзакупках.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Из реестра радиоэлектронной продукции Минпромторга в апреле была исключена продукция более половины производителей электроники, рассказал “Ъ” директор «Промобита» Максим Копосов. По его словам, это связано с запуском осенью 2022 года балльной системы по определению уровня «отечественности» радиоэлектроники. Дело в том, что до 31 марта производители электроники могли находиться в реестре по старым правилам, а уже после 1 апреля там осталось только оборудование, которое набрало необходимое число баллов. Сейчас в реестре находится больше 4 тыс. изделий, а до 1 апреля их было 7,7 тыс., уточнили “Ъ” в Минпромторге. “Ъ” изучил реестр и на момент написания заметки не обнаружил в нем электронику «Рикор Электроникс», Yadro, ICL и т. д.

В сентябре 2022 года премьер Михаил Мишустин утвердил проект постановления о балльной системе определения уровня «отечественности» радиоэлектроники (регулируется 719-м постановлением правительства). За каждую технологическую операцию при производстве в РФ компания получает баллы, при наборе достаточного числа которых оборудование включается в реестр. Для получения акта о происхождении продукции нужно обращаться в ТПП, на его основании Минпромторг делает заключение. Электроника из реестра получает преференции на госзакупках (см. “Ъ” от 15 сентября).

До этого признание электроники отечественной происходило по адвалорному принципу: стоимость российских компонентов внутри единицы должна была превышать стоимость иностранных.

В Ассоциации разработчиков и производителей электроники подтверждают проблему: при продлении заключений о подтверждении российского происхождения продукции ряд членов ассоциации столкнулись с тем, что Минпромторг не принимает заключение ТПП. В Минпромторге говорят, что сейчас в ТПП находятся на рассмотрении более 2,7 тыс. заявок по подтверждению производства продукции на территории России. «Производители готовы работать по новым правилам, и реестр значительно расширится»,— утверждают в министерстве.

Но производители подчеркивают, что процесс идет очень медленно. «Мы заранее подавали заявку в Минпромторг, однако по-прежнему получаем в ответ, что она находится в стадии рассмотрения»,— говорит вице-президент производителя ноутбуков «Рикор Электроникс» Борис Иванов. С начала года идет процедура продления заключений по всему продуктовому портфелю компании, сейчас осталось три продукта, по которым экспертами выданы акты, они находятся на заключительной стадии рассмотрения, говорят в Yadro. «Мы надеемся получить заключения о продлении в ближайшее время»,— отметили там. В ТПП, ICL, и «Аквариусе» не ответили на запросы “Ъ”.

Исключение продукции ряда отечественных компаний уже привело к тому, что они не могут поставлять оборудование госзаказчикам, говорит источник “Ъ” в российском производителе электроники. «Из-за этого в том числе и наша компания не может участвовать в госзакупках в качестве поставщика российского оборудования, для этого нужно, чтобы запись в реестре была актуальной на момент подачи заявки на участие в аукционе»,— отмечает он.

Основатель и главный конструктор «Аквариуса» Александр Калинин называет текущие трудности техническими: по логике регулятора, реестр должен, напротив, расширяться, и «к этому все идет» с учетом отсутствия требования наличия в технике российского процессора. Он не видит серьезных рисков потери игроками, которые пока не попали в реестр, крупных госзаказов: «Крупные тендеры на закупку электроники, как показывает практика, формируются во второй половине года, ближе к августу. Компании к этому сроку, я думаю, успеют перевключиться в реестр».

Сокращение реестра продолжится: в нем еще много компаний, которые вошли в него еще без прохождения оценки по балльной системе, возражает управляющий партнер ГК «F+ tech» Алексей Мельников. «Не все к этому оказались готовы, и теперь им придется заново проходить весь процесс реестризации, который может занять несколько месяцев и быть не таким успешным, так как есть риск недобрать баллы из-за недостаточного уровня локализации и количества операций, выполняемых на территории страны»,— говорит он.

Тимофей Корнев, Никита Королев

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