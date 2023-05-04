Зеленский оценил ущерб Украине от конфликта в $400 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ущерб его стране, связанный с конфликтом с Россией, составляет $400 млрд. По его словам, эта цифра основана на оценке Всемирного банка и учитывает только ущерб, который нанесен подконтрольным Украине территориям. Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции в Нидерландах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman/Pool, Reuters Фото: Yves Herman/Pool, Reuters

Господин Зеленский уточнил, что в оценку ущерба, в частности, входят разрушения энергетической, транспортной инфраструктуры, застройки, вред, нанесенный экологии, объектам здравоохранения и культуры.

В апреле Всемирный банк и ООН подсчитали, что совокупный ущерб, нанесенный энергетической, газовой и тепловой инфраструктуре Украины в период военных действий, превысил $10 млрд. Ранее президент Украины говорил, что на восстановление страны, в том числе ее энергетической инфраструктуры, потребуется более $1 трлн. В Международном валютном фонде считают, что для восстановления может потребоваться $5 млрд ежемесячно.

21 октября 2022 года Евросовет поручил Еврокомиссии (ЕК) разработать механизм передачи подсанкционных активов для реконструкции и восстановления Украины. В апреле в ЕК допустили конфискацию российских активов для репараций Украине в связи с военной операцией. США изучают возможность передачи средств российского Центробанка на восстановление Украины. Банк России ранее оценивал общий объем заблокированных на Западе российских резервов в $300 млрд.

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Эрдни Кагалтынов