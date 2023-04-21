Вице-президент Еврокомиссии допустил конфискацию российских активов для выплаты репараций Украине

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что замороженные в Евросоюзе российские активы могут быть конфискованы для передачи Украине в качестве репараций за военную операцию. Возможные сроки принятия такого решения он не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валдис Домбровскис

Фото: Caisa Rasmussen / TT News Agency / Reuters Валдис Домбровскис

Фото: Caisa Rasmussen / TT News Agency / Reuters

«Россия обязана по международному праву выплатить репарации Украине. Вот почему нам в любом случае нужно обратить внимание на замороженные российские активы, включая резервы Центробанка РФ. Юридическая экспертиза того, что можно сделать с этими активами, еще продолжается»,— пояснил господин Домбровскис в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

Он подчеркнул, что в ближайшее время ЕС будет иметь полную и подробную информацию обо всех замороженных в европейских странах российских активах — обязанность государств предоставить такие данные предусмотрена десятым пакетом санкций Евросоюза против РФ.

17 апреля генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что американские власти используют новые полномочия, предоставленные Конгрессом, чтобы передать изъятые российские активы на восстановление Украины. В Евросоюзе также допускали конфискацию замороженных российских активов и передачу их Украине, но юридических оснований для такой меры пока нет. Это уже признали, в частности, власти Франции и Швейцарии. Страны G7 пообещали не размораживать российские активы до завершения конфликта в пользу Украины.

Считается, что под санкции подпало около $300 млрд российских резервов. Однако пока, по данным аналитиков, Западу удалось найти лишь $80–100 млрд из них.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов