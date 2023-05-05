Израиль пришел за террористами

Израильские силы безопасности провели в четверг операцию возмездия на Западном берегу реки Иордан, ликвидировав террористов, ответственных за гибель трех израильтянок. Теперь местью Израилю грозят лидеры палестинских группировок. Их полностью поддерживает Иран. Ситуация в регионе остается взрывоопасной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильская операция по устранению террористов в палестинском городе Наблус на Западном берегу реки Иордан спровоцировала новые столкновения

Фото: Nedal Eshtayah / Anadolu Agency / Getty Images Израильская операция по устранению террористов в палестинском городе Наблус на Западном берегу реки Иордан спровоцировала новые столкновения

Фото: Nedal Eshtayah / Anadolu Agency / Getty Images

История семьи Ди, репатриировавшейся девять лет назад из Великобритании, потрясла весь Израиль. 7 апреля машина, в которой ехали Лея Ди и ее дочери — 20-летняя Майя и 16-летняя Рина,— была расстреляна террористами на трассе. Девушки скончались на месте, их мать — спустя три дня в больнице. Террористы скрылись, и весь месяц силы безопасности Израиля делали все возможное, чтобы найти виновных.

Наконец, утром в четверг, после того как были получены точные данные о местонахождении террористов, объединенные силы армии, пограничной полиции и Службы общей безопасности («Шабак») вошли в палестинский город Наблус на Западном берегу реки Иордан. В результате операции были ликвидированы трое террористов. Двое из них непосредственно участвовали в убийстве семьи Ди, а один, как пишут израильские СМИ, оказывал им содействие. Палестинский Красный Полумесяц со своей стороны сообщил, что вследствие израильской спецоперации четыре человека были доставлены в больницу с ранениями и по меньшей мере 150 человек отравились слезоточивым газом, в том числе школьники. С израильской стороны погиб полицейский пес Джанго.

«Мир может спать спокойнее теперь, когда этих террористов больше нет в живых»,— сказал израильским журналистам глава семьи Лео Ди, оставшийся вдовцом еще с тремя детьми. Он также добавил, что хотел бы поговорить с семьями террористов: «Я хотел бы спросить их, чего их родственники хотели добиться этим убийством? Что это даст их детям, чего они надеялись добиться?»

«Бригады Иззаддина аль-Кассама» (военное крыло палестинского движения «Хамас») подтвердили, что трое убитых в Наблусе — их бойцы. В заявлении подчеркивается, что операция, в ходе которой погибла семья Ди, была местью за нападения на молящихся в мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме во время святого для мусульман месяца Рамадан.

Напомним, что ситуация в зоне палестино-израильского конфликта резко обострилась во время Рамадана. Возмущение палестинцев и в целом мусульманской общественности вызвала израильская полиция, которая пыталась разогнать верующих в мечети. Правоохранители утверждали, что там собралась группа экстремистов, которые готовились к беспорядкам. Но никакие объяснения не помогли. Кадры столкновений полиции с верующими разошлись по всем сетям (см. “Ъ” от 8 апреля). За столкновениями в районе мечети последовала волна терактов. Кроме того, Израиль был практически одновременно обстрелян с территории сектора Газа, Ливана и Сирии.

Тогда международным посредникам удалось снизить накал страстей и не допустить разрастания конфликта, однако ситуация остается по-прежнему напряженной. Только во вторник — после смерти в израильской тюрьме одного из лидеров палестинского движения «Исламский джихад» в результате голодовки — из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 100 ракет. Израиль ответил точечно, что вызвало недовольство уже внутри страны. Многие считают, что такие действия террор не остановят, однако правительство опасается начала войны одновременно на всех фронтах. Впрочем, и точечные операции террор не останавливают.

Сразу после появления новостей о ликвидации террористов в Наблусе пришло сообщение о новом теракте. С начала года в результате терактов погибли 18 человек — израильтяне и иностранные граждане. Одновременно Минздрав Палестины сообщает о более чем 100 погибших за этот период палестинцев, в том числе 20 несовершеннолетних. Часть из погибших — боевики различных группировок, но есть и те, кто пострадал только потому, что находился рядом с местом проведения Израилем своих операций. В то же время палестинские радикальные группировки продолжают говорить о мести и продолжении борьбы с Израилем. И в этом их полностью поддерживает Тегеран.

В четверг президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе своего визита в Дамаск встретился с представителями палестинских группировок. «Сопротивление — единственный способ противостоять сионистам»,— заявил он, отметив, что все предыдущие палестино-израильские соглашения, а также процесс нормализации отношений между Израилем и арабскими странами не принесли результата и не положили конец «преступлениям против палестинцев». В итоге президент Раиси призвал объединить все «силы сопротивления».

Многие палестинцы устали от бесконечного противостояния, но в то же время они разочарованы бессилием палестинского руководства, которое не в силах как противостоять Израилю, так и договариваться с ним. И мало кто и с палестинской, и с израильской стороны верит в возможность переговоров, хотя международные посредники на разных уровнях пытаются предлагать способы завершения конфликта. Но пока максимум, что им удается,— это предотвращение большой войны.

Марианна Беленькая