Месть за смерть боевика

В отместку за смерть в израильской тюрьме одного из лидеров «Исламского джихада» Хадра Аднана палестинские группировки выпустили по Израилю более 20 ракет. Международные посредники постарались сделать все возможное, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Однако израильские власти не могли оставить обстрел своей территории без ответа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар, вспыхнувший после обстрела палестинцами окрестностей города Сдерота на юге Израиля

Фото: Amir Cohen , Reuters Пожар, вспыхнувший после обстрела палестинцами окрестностей города Сдерота на юге Израиля

Фото: Amir Cohen , Reuters

То, что ситуация в зоне палестино-израильского конфликта оказалась на грани очередного взрыва, стало ясно уже в ночь на вторник, когда появились новости о смерти одного из самых известных палестинских заключенных — лидера движения «Исламский джихад» в Дженине (Западный берег) Хадра Аднана. Он был задержан израильтянами в начале февраля по обвинению в терроризме и сразу же объявил голодовку в знак протеста. На 87-й день голодовки он скончался.

Как отмечает израильская газета «Гаарец», «Аднан — первый палестинский заключенный, умерший в результате голодовки».

Для Хадра Аднана эта голодовка была шестой. Популярность у палестинской улицы он завоевал после второй — в 2012 году. Голодовка в знак протеста против административного задержания длилась 66 дней, и в результате шейха Аднана выпустили из тюрьмы. Акция получила название «революция индивидуальных забастовок», поскольку его примеру последовали многие палестинские заключенные. Всего Хадр Аднан был задержан израильскими силами безопасности 12 раз и в общей сложности провел в тюрьмах восемь лет.

Рано утром во вторник, практически сразу после известия о смерти Хадра Аднана, сирены тревоги прозвучали в израильских населенных пунктах неподалеку от сектора Газа.

Вслед за ракетным обстрелом израильской территории из сектора Газа последовал минометный. Одновременно из уст палестинских политиков прозвучали обвинения Израиля в «убийстве Хадра Аднана». Его адвокат подчеркивает, что просил перевести своего подопечного в больницу еще месяц назад, но получил отказ.

Днем Израиль нанес ответный удар по целям в Газе из танковых орудий, и буквально через полчаса палестинские группировки вновь ответили ракетными пусками. «22 пуска было выявлено из сектора Газа в сторону израильской территории. 4 ракеты были перехвачены системой ПВО, 16 ракет упали на открытой местности»,— сообщили в пресс-службе израильской армии. В результате ранения получили трое иностранных рабочих. По информации израильского сайте Ynet, в Армии обороны Израиля было начато расследование низкой эффективности работы системы противоракетной обороны «Железный купол». Хакерская группа Anonymous Sudan утверждает, что взломала израильскую систему раннего предупреждения о ракетных обстрелах, а также «Железный купол». «Удачи, Газа»,— говорится в сообщении. В прошлом месяце Anonymous Sudan прославилась взломом нескольких сайтов израильских компаний.

Ответственность за обстрел израильской территории сначала взял на себя «Исламский джихад», но практически сразу к нему присоединилось движение «Хамас», которое контролирует ситуацию в секторе Газа.

Подчеркивалось, что это только первая реакция на смерть Хадра Аднана. Зазвучали призывы ко всем «силам сопротивления» «наносить удары по оккупантам». Запуск минометных снарядов и ракет вечером продолжился.

Было очевидно, что Израиль не оставит это без внимания. Министр обороны Йоав Галант пообещал, что «любой, кто попытается причинить вред гражданам Израиля, пожалеет об этом». Было созвано оперативное совещание представителей сил безопасности во главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По итогам совещания появилась информация, что ответ последует.

Арабские и международные посредники пытались предотвратить эскалацию и весь день вели переговоры с обеими сторонами конфликта. В частности, обсуждалась передача тела Хадра Аднана родным.

Напомним, что последняя эскалация арабо-израильского конфликта произошла всего три недели назад. Тогда вспыхнули столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме, возросло число терактов. Кроме того, Израиль был практически одновременно обстрелян с территории сектора Газа, Ливана и Сирии. Тогда посредники смогли притушить вспышку насилия, но все понимают, что эта передышка — временная. Тем более что в адрес господина Нетаньяху прозвучала критика со стороны его соратников в «слишком мягком ответе террористам».

Марианна Беленькая