Режиссер из Петербурга Женя Беркович задержана по делу о спектакле «Финист Ясный Сокол»

Режиссера из Петербурга Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук задержали в Москве из-за уголовного дела о спектакле «Финист Ясный Сокол». Об этом 4 мая сообщила в соцсетях актриса Юлия Ауг со ссылкой на мужа драматурга.

По данным госпожи Ауг, Светлану Петрийчук задержали в московском аэропорту «Внуково». Женя Беркович также задержана в Москве, однако где конкретно — не упоминается. Как сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо» (признан в РФ иноагентом), режиссер проходит по делу в качестве свидетеля, статус госпожи Петрийчук неизвестен, она находится на допросе у сотрудников Следственного управления по ЦАО.

Ранее мать режиссера Беркович, известный петербургский филолог и активист Елена Эфрос рассказала в соцсетях об обыске в квартире в Петербурге. «К нам домой пришли с обыском. На Женю заведено уголовное дело из-за «Финиста». «Оправдание терроризма»,— написала госпожа Эфрос. В настоящий момент обыск окончен, а из дома изъята компьютерная техника.

По данным «Фонтанки», сотрудники СК приехали и к бабушке Жени Беркович, писательнице Нине Катерли. Она также говорит, что причиной посещения стало дело об оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол». В пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу заявили, что не в курсе следственных мероприятий в квартире госпожи Катерли.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» — постановка Жени Беркович в ее театре «Дочери Сосо», написанная по пьесе Светланы Петрийчук. В ней героини решают «виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию». Спектакль был поставлен в 2020 году, а в 2022 — получил две государственных премии «Золотая маска» за лучшую работу драматурга и лучшую работу художника по костюмам.

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