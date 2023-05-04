Глава нацразведки США: Украина не сможет противостоять РФ без военной поддержки Запада

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Украина не сможет противостоять России в части живой силы и ресурсов без военной поддержки западных стран. По ее мнению, вооруженным силам (ВС) РФ также будет трудно проводить «даже скромные наступательные операции» без новой волны мобилизации и поставок боеприпасов извне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эврил Хейнс

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Эврил Хейнс

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«Украина, конечно, по-прежнему в чрезвычайной степени зависит от внешней военной помощи и, вероятнее всего, не сможет противостоять естественным преимуществам России в соотношении живой силы и ресурсов, если большую часть западной военной помощи прекратят оказывать»,— сказала госпожа Хейнс во время выступления в комитете по делам вооруженных сил Сената (цитата по трансляции ABC News).

Глава нацразведки считает, что вооруженные силы Украины (ВСУ) все еще продолжают определять конкретные приоритеты, сроки и масштабы контрнаступления. По ее мнению, помощь Запада будет играть решающее значение в подготовке планов наступательных операций ВСУ. «Но даже если контрнаступление Украины не будет полностью успешным, россияне вряд ли смогут провести значительную наступательную операцию в этом году»,— отметила госпожа Хейнс.

По словам главы нацразведки, ВС РФ отвоевали в апреле меньше территорий, чем в любой из трех предыдущих месяцев военной операции. «Судя по всему, Россия переходит от наступательных к оборонительным операциям на фронтах»,— считает она.

21 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что с начала российско-украинского вооруженного конфликта союзники оказали Киеву военную помощь в размере $55 млрд. 13 апреля Евросовет одобрил план снабжения Украины боеприпасами на €1 млрд через Фонд мира. Общий объем военной помощи Киеву из европейского фонда достиг €4,6 млрд. 3 мая Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $300 млн. В него войдут гаубицы калибра 155 мм, а также боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Что происходит после ввода войск России на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов