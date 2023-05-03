Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США отправят Украине новый пакет военной помощи на $300 млн

Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $300 млн. В него войдут гаубицы калибром 155 мм, а также боеприпасы для РСЗО HIMARS. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

В новый пакет военной помощи войдут:

  • боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм гаубицы;
  • 155-мм артиллерийские снаряды;
  • системы противотанкового вооружения АТ-4 и «Карл Густав»;
  • авиационные ракеты Hydra-70;
  • стрелковое оружие и боеприпасы к нему;
  • подрывные боеприпасы;
  • грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
  • контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
  • запчасти и другое оборудование.

1 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% военной помощи, запрошенной для контрнаступления.

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...