США отправят Украине новый пакет военной помощи на $300 млн

Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $300 млн. В него войдут гаубицы калибром 155 мм, а также боеприпасы для РСЗО HIMARS. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
В новый пакет военной помощи войдут:
- боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм гаубицы;
- 155-мм артиллерийские снаряды;
- системы противотанкового вооружения АТ-4 и «Карл Густав»;
- авиационные ракеты Hydra-70;
- стрелковое оружие и боеприпасы к нему;
- подрывные боеприпасы;
- грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
- контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- запчасти и другое оборудование.
1 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% военной помощи, запрошенной для контрнаступления.