США отправят Украине новый пакет военной помощи на $300 млн

Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $300 млн. В него войдут гаубицы калибром 155 мм, а также боеприпасы для РСЗО HIMARS. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

В новый пакет военной помощи войдут:

боеприпасы для HIMARS;

155-мм гаубицы;

155-мм артиллерийские снаряды;

системы противотанкового вооружения АТ-4 и «Карл Густав»;

авиационные ракеты Hydra-70;

стрелковое оружие и боеприпасы к нему;

подрывные боеприпасы;

грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;

запчасти и другое оборудование.

1 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% военной помощи, запрошенной для контрнаступления.

Анастасия Ларина