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Поджог обернулся терактом

Гражданин Казахстана, забросавший коктейлями Молотова военкомат, осужден на 13 лет

В Омске вынесен приговор гражданину Казахстана 21-летнему Ансагану Молдахметову, который в мае 2022 года поджег здание военкомата. По версии следствия, Ансаган Молдахметов и его земляк Сеил Диас Муратулы, который объявлен в федеральный розыск, получив в мессенджере предложение заработать 6 млн тенге, приехали в Омск и забросали военкомат коктейлями Молотова. По некоторым данным, огонь уничтожил около 800 личных дел призывников. По статье Уголовного кодекса о теракте суд назначил обвиняемому 13 лет заключения. Три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Свою вину фигурант дела признал. Как выяснилось, обещанный гонорар поджигателям так и не заплатили.

1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Омске рассмотрел уголовное дело о поджоге военкомата в мае прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Как указывается в материалах следствия, гражданин Казахстана Ансаган Молдахметов в мессенджере Telegram от анонимного пользователя получил предложение заработать 6 млн тенге (на тот период около 800 тыс. руб.). Для этого надо было поехать в Омск и поджечь здание военкомата. Целью этой акции, говорится в деле, были срыв призывной кампании по набору добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине, а также дестабилизация деятельности органов исполнительной власти.

11 мая, следуя отправленной заказчиком поджога подробной инструкции, Ансаган Молдахметов и его земляк Сеил Диас Муратулы прибыли в Омск. В арендованной квартире иностранцы изготовили пять бутылок с «коктейлем Молотов».

В ночь на 13 мая молодые люди забросали военкомат по Центральному и Советскому административным округам Омска бутылками с зажигательной смесью и скрылись.

Пожарным удалось быстро справиться с огнем и не допустить его распространения. Площадь возгорания составила всего около 10 кв. м. По данным источников «Ъ», в огне сгорели примерно 800 личных дел призывников.

Через несколько часов предполагаемые поджигатели были уже в Казахстане, но вознаграждение, обещанное им организатором, они так и не получили. Ансагана Молдахметова задержали в ноябре 2022 года, когда он попытался въехать из Казахстана в Челябинскую область. Подозреваемого доставили под конвоем в Омск, генконсульство Казахстана в Омске было уведомлено о его задержании.

Первоначально дело было возбуждено по статье УК об уничтожении имущества (ст. 167 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы). Но затем следователи регионального управления МВД предъявили предполагаемому поджигателю обвинение в теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ, санкция от 12 до 20 лет заключения). Второго фигуранта дела, Сеила Диаса Муратулы, объявили в федеральный розыск. В феврале расследование дело было завершено, и оно поступило в суд.

За поджог Луховицкого военкомата в Подмосковье дали 13 лет

Выразить поддержку обвиняемому в Омск приехали его родные. В своем последнем слове подсудимый заявил о признании вины, рассказали «Ъ» источники, знакомые с ходом судебного процесса. Коллегия из трех судей посчитала вину Ансагана Молдахметова доказанной. Гражданину Казахстана назначили 13 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме и десяти — в исправительной колонии строгого режима. Будут ли стороны обжаловать приговор, пока неизвестно.

Константин Воронов, Новосибирск

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