За поджог осудили как за теракт

К 13 годам колонии строгого режима 2-й Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего жителя подмосковных Луховиц Кирилла Бутылина. Он обвинялся в том, что в конце февраля прошлого года в знак протеста против начала СВО на Украине попытался поджечь «коктейлями Молотова» Луховицкий военкомат. Действия молодого человека были квалифицированы как теракт, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и вандализм. Свою вину подсудимый полностью признал, а его мать возместила причиненный ущерб. Защита не согласна с квалификацией действий Бутылина по статье о теракте и планирует обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Бутылин вину признал, но все равно получил внушительный срок

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Кирилл Бутылин вину признал, но все равно получил внушительный срок

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

2-й Западный окружной военный суд признал слесаря-сборщика летательных аппаратов Луховицкого авиационного завода имени Воронина Кирилла Бутылина виновным по всем статьям предъявленного ему обвинения. С учетом смягчающих обстоятельств — признания подсудимым своей вины, его активной помощи следствию в раскрытии преступления, возмещения причиненного военкомату ущерба на сумму 193 тыс. руб., представленных защитой положительных характеристик, выданных по месту жительства и на работе подсудимого, наличия у него грамот, а также того факта, что он на учете в наркологическом диспансере не состоит,— суд приговорил Бутылина к 13 годам колонии строгого режима.

В прениях прокурор просила именно такой срок. Правда, гособвинитель требовала, чтобы первые два года молодой человек провел в тюрьме, что считается более жестким наказанием, чем содержание в колонии. Отметим, что только по обвинению в теракте подсудимому грозило до 20 лет лишения свободы.

В свою очередь, адвокат Кирилла Бутылина Михаил Евсеенков просил суд по возможности вынести его подзащитному максимально мягкий приговор (юрист предлагал менее десяти лет).

Помимо прочих смягчающих обстоятельств защитник отметил тот факт, что его подопечный привлекается к уголовной ответственности впервые.

Как следует из материалов уголовного дела, совершению противоправных действий возле здания, в котором располагаются Луховицкий и Зарайский военкоматы, предшествовало чтение Кириллом Бутылиным белорусского оппозиционного Telegram-канала, а также его поездка 24 февраля прошлого года на несанкционированную акцию в столице. Там подсудимый якобы вдохновился поступком москвички Анастасии Левашовой (она уже осуждена), кинувшей бутылку с зажигательной смесью в сторону полицейских.

Вернувшись домой в Луховицы, слесарь, говорится в материалах расследования, заехал в хозяйственный магазин, где купил три аэрозольных баллончика, ацетон, моторное масло, керосин и две полулитровые бутылки. Дома молодой человек изготовил два «коктейля Молотова». Затем 28 февраля около четырех часов утра он подъехал к военкомату. Сначала Кирилл Бутылин нарисовал на одной створке распашных ворот аэрозольными баллончиками с синей и желтой краской флаг Украины, а на другой уже черной краской вывел надпись, свидетельствовавшую о его «протесте против начала СВО». Затем Бутылин попытался ломом взломать окно Луховицкого военкомата, но безрезультатно. Тогда он достал заранее заготовленные бутылки с зажигательной смесью и швырнул их в окно первого этажа, где, как выяснилось, находились личные дела призывников Луховицкого военкомата. Но и бутылки не смогли разбить установленные на окнах стеклопакеты. Тем не менее возгорание произошло. При этом все свои действия Кирилл Бутылин снимал камерой GoPro, закрепленной на голове. Позже отснятый видеоматериал он выложил в сеть.

Затем, по материалам дела, не дожидаясь, пока его задержат на месте преступления или дома, Кирилл Бутылин отправился в Белоруссию, чтобы оттуда, как установило следствие, пересечь границу и перебраться в Литву, где молодой человек намеревался просить политическое убежище.

Тем временем по факту поджога военкомата было возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ — ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы), ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение теракта) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Задержан молодой человек был на границе14 марта 2022 года. После этого ему предъявили обвинение по всем трем статьям.

По словам адвоката Кирилла Бутылина Михаила Евсеенкова, он не согласен с квалификацией действий подзащитного по ч. 2 ст. 205 УК РФ. «Никакого значительного ущерба Минобороны причинено не было, было повреждено два стеклопакета и закоптилось 30 х 30 см стены военкомата»,— сказал адвокат, подчеркнув, что намерен обжаловать приговор как не только излишне суровый, но и несправедливый.

Юрий Сенаторов