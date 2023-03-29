США поддержали создание спецтрибунала по расследованию действий России на Украине

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что страна поддерживает создание создание объединенного международного трибунала по Украине. По его словам, спецтрибунал должен быть основан на законодательстве Украины.

«США поддерживают создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в форме интернационализированного суда, основанного на украинской судебной системе с международными элементами»,— сказал Ведант Патель (цитата по сайту Госдепартамента).

Господин Патель добавил, что, по мнению правительства США, спецтрибунал должен находиться в одной из европейских стран.

В свою очередь в посольстве России в США назвали «откровенной профанацией». «Оголтелые и голословные обвинения в якобы агрессии, преступлениях против человечности и иных нарушениях - не что иное, как элемент русофобской кампании, организованной Вашингтоном в рамках развязанной гибридной войны»,— сказано в комментарии посольства в Telegram.

В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создаст спецтрибунал, который проведет расследование действий России в ходе конфлитка на Украине. В декабре глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщал, что идея не нашла единой поддержки в ЕС. В Кремле заявляли, что не будут считать легитимным подобный спецтрибунал.

Олеся Павленко