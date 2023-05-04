Джеймс Бонд на службе Карла III

В Великобритании 4 мая выходит новый роман о Джеймсе Бонде. Публикация книги под названием «На секретной службе Его Величества» приурочена к коронации Карла III, которая состоится 6 мая. Как пишет портал Variety, издательство Ian Fleming Publications заказало эту книгу у автора серии «Молодой Бонд» Чарли Хигсона. История связана с церемонией, сюжет перенесет Бонда в наши дни. Агенту 007 предстоит помешать попытке сорвать коронацию. Все гонорары от продажи книги будут направлены Национальному фонду грамотности — независимой благотворительной организации, работающей со школами и детьми из неблагополучных семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Джеймс Бонд — это успешный бренд, поэтому роман в любом случае будет хорошо продаваться, считает литературный обозреватель Константин Мильчин:

«Изначально "Бондиану" писал Ян Флеминг, и книги имели успех, но несравнимый с успехом цикла фильмов. И был как минимум один проект, когда организация, объединяющая наследников Флеминга, заказала писателю Энтони Горовицу продолжение истории агента секретной службы. При этом Горовиц писал продолжение рассказов о Шерлоке Холмсе, заказывала это организация наследников Артура Конан Дойла. Зимой 2022 года на русском языке выходил сборник рассказов про Холмса, написанный Горовицем.

Что касается нового автора, Чарли Хигсон — создатель серии книг о молодом Бонде, которые на русский язык так и не были переведены, хотя выходят они довольно давно. В некоторой степени, конечно, это "Франкенштейн", оживление трупа, но довольно неизбежное для современной культуры явление, когда вместо появления новых героев, раз за разом пытаются воскресить, переиграть или переделать старых. Джеймс Бонд — один из самых ярких персонажей XX века, логично, что каждая новая эпоха его по-новому оживляет. Будет ли успешен сюжет о Бонде с точки зрения книги? Думаю, все, на чем написано "Джеймс Бонд", довольно успешно. Тут уже играет роль масштаб бренда».

Можно ли ожидать, что за выходом романа последует фильм? Киноэксперт Даниил Ротштейн считает, что учитывая цели, преследуемые создателями новой книги, это маловероятно:

«Выход книг о Джеймсе Бонде уже довольно давно оторван от кинофраншизы. Только часть фильмов "Бондианы" основана на романах Флеминга. В принципе, чем дальше от оригинальных первых фильмов, тем дальше от книг, и часто сценаристы просто брали название и какие-то совсем отдельные элементы.

Здесь нет прямой привязки, параллели, не думаю, что стоит всерьез искать какие-то связи с перспективой нового фильма, ничего специфического именно в этом романе, привязанном к коронации, нет. Это маркетинговая история, написанная очень быстро на коленке, чтобы успеть к важному для Великобритании мероприятию».

Ранее СМИ сообщали, что издательство Ian Fleming Publications, которой принадлежат права на романы британского писателя Яна Флеминга о шпионе Джеймсе Бонде, внесут изменения в тексты книг автора, чтобы «не задеть чувства современной аудитории». В частности, речь идет об оскорбительных расовых определениях в шпионских романах. Уже этой весной, согласно заявлению компании, будут переизданы сразу несколько книг — от «Казино "Рояль"» до сборника «Осьминожка и искры из глаз».

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Яна Загоровская