Оператор «Мотив» подал иск в суд к корпорации Ericsson из-за санкций

Компания «Екатеринург-2000» (юридическое лицо уральского оператора сотовой связи «Мотив») подала исковое заявление в Арбитражный суд Москвы к АО «Эрикссон корпорация» (Ericsson). Причиной судебных разбирательств стал отказ от исполнения условий договора из-за введенных санкций.

«Мы работаем на оборудовании "Эрикссон", у нас был заключен долгосрочный договор техподдержки. "Эриксон", ссылаясь на европейские санкции, в одностороннем порядке отказался исполнять договор»,— пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе оператора «Мотив».

Как указано в картотеке суда, иск был принят к производству в феврале этого года, дело назначено к судебному разбирательству — заседание состоится 4 июля.

В 2019 между компании Ericsson и «Мотив» было подписано соглашение о сотрудничестве. В 2020 году компания «Мотив» реализовала тестовый проект сети 5G совместно с компанией Ericsson. Опытная зона работала на серийном оборудовании и программном обеспечении Ericsson. Во время тестирования скорость передачи данных достигла 2,07 Гбит/с, заявляли ранее в «Мотиве».

Напомним, в феврале 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, Ericsson, занимавшая до 20% российского рынка телекоммуникационного оборудования, прекратила поставки в Россию, сообщал «Ъ». В апреле прошлого года компания объявила о приостановке деятельности в стране «на неопределенный срок». Тогда же ЕС в рамках пятого пакета санкций запретил трансфер технологий и поставки оборудования и лицензий для операторов, подконтрольных государству.

Мария Игнатова

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