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Коммерсантъ FM
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Отсель ввозить мы будем шведа

Базовые станции Ericsson прорубают окно в Россию

Учрежденное в феврале ООО «Макскомм» задекларировало ввоз в Россию комплектующих для 20 тыс. базовых станций связи шведской Ericsson AB, официально прекратившей работу в стране год назад. Источники “Ъ” оценивают стоимость партии в $30–40 млн и добавляют, что ее объем равен годовому запасу для развития сети одного из крупнейших операторов. Для активации оборудования в любом случае потребуется разрешение Ericsson, подчеркивают эксперты. Впрочем, помешать этому может только ее собственная позиция: санкций за поставку такого оборудования частным российским организациям нет.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в «Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии» (его ведет Росаккредитация), что ООО «Макскомм» 20 апреля задекларировало для ввоза в РФ 20 тыс. мультистандартных приемо-передающих базовых станций связи производства Ericsson AB. Речь идет о 10 тыс. Baseband 6630 KDV127621/11 и 10 тыс. Baseband 6630 KDU137848/11 (Baseband Unit — BBU, составная часть базовой станции связи).

Из сертификата следует, что оборудование выпущено в Бразилии, Китае, Швеции, Эстонии, Индии и Польше. Гендиректор «Макскомм» Максим Агеев не ответил на звонки и сообщения “Ъ” в Telegram.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Макскомм» учреждено 7 февраля 2023 года с основным видом деятельности «торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями». Гендиректором и владельцем предприятия значится Максим Агеев. Помимо «Макскомма» у господина Агеева нет юрлиц. С 2002 по 2004 год он, по данным «СПАРК-Интерфакс», был директором общеобразовательной школы №4 города Бодайбо Иркутской области. Собеседники “Ъ” на рынке не знают ни «Макскомм», ни Максима Агеева.

Baseband 6630 — один из ключевых модулей базовых станций Ericsson, который поддерживает протоколы связи 2G, 3G, 4G и 5G, поясняет заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов: «Он выполняет функции вычислителя, обеспечивая коммутацию, управление трафиком, синхронизацию, обработку сигнала и радиоинтерфейс. Модуль можно назвать "мозгом" станции».

В феврале 2022 года, сразу после начала военных действий на Украине, Ericsson, занимавшая до 20% российского рынка телекоммуникационного оборудования, прекратила поставки в РФ. В апреле 2022 года компания объявила о приостановке деятельности в стране «на неопределенный срок». Тогда же ЕС в рамках пятого пакета санкций запретил трансфер технологий и поставки оборудования и лицензий для операторов, подконтрольных государству (см. “Ъ” от 11 апреля 2022 года).

Ericsson, тем не менее, может официально работать с частными российскими операторами связи, говорит топ-менеджер одного из вендоров оборудования. Он называет закупку 20 тыс. единиц техники крупной: «Одна единица такого оборудования может стоить в пределах $1,5–2 тыс. То есть 20 тыс.— это порядка $30–40 млн».

По словам господина Сиволобова, примерно такое количество базовых станций ежегодно закупал каждый крупный российский мобильный оператор в 2019–2021 годах. В МТС, Tele2, «Ростелекоме», «МегаФоне» и «Вымпелкоме» от комментариев отказались. В глобальном офисе Ericsson и в Минцифры на запросы не ответили.

Источник “Ъ” на рынке телекоммуникационного оборудования предполагает, что техника поставляется в Россию не напрямую вендором, а через брокеров: «Возможно, что оборудование купили у одного из посредников. Но это не снимает вопрос активации: необходимо, чтобы вендор передал конечному покупателю HWAC — Hardware Activation Code». Исходя из размера заявленной к ввозу партии, «похоже, эти люди точно уверены, что смогут активировать оборудование», отмечает Александр Сиволобов.

В текущей ситуации масштаб поставки сопоставим с годовым объемом строительства для большой четверки операторов связи, полагает автор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин. Он добавляет, что «у правительства есть планы обеспечить связью новые регионы, поэтому можно предположить, что по крайней мере часть оборудования пойдет туда».

Никита Королев

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