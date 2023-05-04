ЦБ: мобилизованным и добровольцам разрешено оформлять кредитные каникулы задним числом

Мобилизованные или другие участники специальной военной операции на Украине могут оформить кредитные каникулы задним числом, сообщил Центробанк. Они могут указать для оформления меры поддержки любую дату, но не ранее даты мобилизации или начала участия в военной операции.

«Все начисленные с указанной заемщиком даты проценты пересчитываются по правилам их расчета в период кредитных каникул, а начисленные пени (штрафы, неустойки) за этот период отменяются»,— говорится в сообщении ЦБ.

Кредитные каникулы нельзя оформить задним числом только для кредитных картах. Для них мера поддержки может быть оформлена только со дня подачи требований о льготе.

По данным Банка России, по итогам января 2023 года было удовлетворено 68,2 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов (в том числе в рамках кредитных каникул) на сумму 31,4 млрд руб. Объем одобрения реструктуризаций для физлиц опустился до показателя октября прошлого года, демонстрируя снижение несколько месяцев подряд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Заемщики возвращаются с каникул».

Леонид Уварчев