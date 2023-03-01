Заемщики возвращаются с каникул

Одобрение заявок на реструктуризацию займов граждан в январе едва превысило 68 тыс., откатившись до значения октября прошлого года. Ажиотаж, усиленный в том числе частичной мобилизацией, уже спал, и участники рынка ожидают дальнего сокращения числа обращений, в том числе на фоне экономической стабилизации. Однако доля одобрений по кредитным каникулам вряд ли будет расти, к тому же следует пересмотреть критерии их предоставления, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным Банка России, по итогам января 2023 года было удовлетворено 68,2 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов (собственные программы банков, ипотечные каникулы, кредитные каникулы и реструктуризации по программам Банка России) на сумму 31,4 млрд руб. Такие данные следуют из статистики Банка России (.pdf). Таким образом, объем одобрения реструктуризаций для физлиц опустился до показателя октября прошлого года, демонстрируя снижение несколько месяцев подряд. Тогда банки одобрили лишь 64,8 тыс. реструктуризаций и каникул на сумму 22 млрд руб. При этом на ноябрь прошлого года пришелся локальный пик — было одобрено 85 тыс. заявлений на 39,3 млрд руб.

Как пояснил источник “Ъ” в крупном розничном банке, спрос на реструктуризации начал активно расти в октябре, после объявления частичной мобилизации.

Однако в том месяце уровень одобрения еще не показал резкого роста, так как финансовые организации ждали дополнительных разъяснений, описывает ситуацию собеседник “Ъ”. После ноября, однако, интерес к реструктуризациям и каникулам стал снижаться. «Все, кто хотел, уже их получили, кроме того, было объявлено о завершении мобилизации»,— поясняет собеседник “Ъ”.

Конечно, заявки на реструктуризацию поступают и сейчас, но их объемы снижаются, отмечают банкиры. В частности, как отмечают в ВТБ, банк продолжает восстанавливать графики платежей по кредитам своих клиентов. «За прошлый год более чем 1,6 млн розничных клиентов справились с задолженностью по кредитам. Это около 95% от общего числа заемщиков, столкнувшихся в 2022 году с финансовыми сложностями. После реструктуризации кредитов более 80% клиентов возвращаются к привычному графику платежей»,— отмечают в ВТБ.

В целом по рынку после кредитных каникул в график возвращаются более 70% заемщиков, приводит данные заместитель председателя экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

В условиях более стабильной экономической ситуации и отсутствия новых «черных лебедей» можно ожидать дальнейшего снижения числа заявок на кредитные каникулы либо их стабилизации, согласен управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Кроме того, введение постоянной возможности обращаться за кредитами вряд ли серьезно усилит тенденцию, замечает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, «для этого необходимо ухудшение ситуации на рынке труда, чего сейчас не происходит».

Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, на пресс-конференции 1 декабря 2022 года: «Сейчас [мы] активно взаимодействуем по тому, чтобы … кредитные каникулы вообще распространить на все потребительские кредиты для всех случаев».

Впрочем, кредитные каникулы, как и реструктуризации, неизбежно маскируют реальное качество кредитных портфелей, отмечают эксперты. И в будущем возможен отложенный рост плохих кредитов и уровня просрочки в портфелях, а рост числа заемщиков-неплательщиков угрожает банкам недополученными доходами в случае их банкротства, указывает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

При этом значительный рост уровня одобрения обращений (сейчас составляет чуть более 40%) представляется маловероятным, независимо от изменений в законодательстве. Стандартные причины заявок — снижение доходов — далеко не всегда адекватно характеризуют реальное положение заемщиков и требуют формальных доказательств, которые не всегда доступны, поясняет управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. В перспективе можно было бы предложить рассмотреть в качестве оснований для предоставления каникул не только динамику доходов, но также изменения в общем уровне и структуре долговой нагрузки, считает он.

Полина Трифонова, Ксения Дементьева