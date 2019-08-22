Липецкая ипотечная корпорация признана банкротом

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом одного из крупных застройщиков региона АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК), следует из судебной документации. Резолютивная часть решения пока не опубликована. Напомним, с банкротным иском к компании в ноябре 2018 года обратилось ООО «Липецк-Гидромеханизация», которому ЛИК должна 3,6 млн руб. В конце декабря заявление о процессуальном преемстве в деле подало ПАО «Орелстрой». Эта компания достраивает за ЛИК дома. Кроме того, в деле намерен поучаствовать Сбербанк с суммой требований 13,8 млн руб. Отметим также, что в феврале 2019 году в отношении руководства ЛИК было возбуждено уголовное дело по признакам крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159, до десяти лет лишения свободы). Сейчас Центральный райсуд Воронежа рассматривает уголовное дело бывшего гендиректора ЛИК Валерия Клевцова.

О том, почему судебный процесс проходит в соседнем регионе, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Липецкие "квадраты" пересчитают в Воронеже».

Александр Прытков