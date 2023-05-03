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Коммерсантъ FM
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Жертвами стрельбы в белградской школе стали 9 человек

По меньшей мере 9 человек погибли после того как подросток открыл стрельбу в школе в Белграде, еще семеро ранены, сообщает издание «Вечерне новости». Стрелок задержан, по предварительным данным, он действовал в состоянии наркотического опьянения.

Сообщается, что нападавший — ученик 7-го класса — застрелил охранника на входе, после чего начал стрелять по школьникам, находившимся в коридоре. В республиканском МВД указали, что подросток стрелял из пистолета, принадлежащего его отцу (известно, что мальчик воспитывался в благополучной семье медиков) . При себе у стрелка было пять полных магазинов.

На месте трагедии работают криминалисты. Мотивы нападавшего уточняются.

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