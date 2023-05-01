США заявили, что передали Украине почти 100% необходимой для контрнаступления военной помощи

США передали Украине почти 100% военной помощи, которую Киев запрашивал для контрнаступления, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. В дальнейшем Вашингтон намерен продолжить поставки вооружений Киеву.

«Исходя из наших переговоров с украинцами о том, что им необходимо для планируемого ими на весну наступления, мы передали почти все, что было в том списке. Мы завершили (поставки.—"Ъ") почти 100% того, что они запросили»,— сказал представитель Белого дома (цитата — «РИА Новости»).

Он также сообщил, что руководство страны рассчитывает получить поддержку Сената по вопросам предоставления Украине новых пакетов военной помощи. «Это комбинация того, чтобы у них были не только орудия, но чтобы они обладали навыками обращения с ними»,— резюмировал господин Кирби.

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Григорий Лейба