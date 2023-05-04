Продать есть кому, сделать некому

Опережающие индикаторы состояния промышленности в мае продолжают фиксировать снижение оптимизма — так, Росстат зафиксировал снижение индексов предпринимательской уверенности по итогам апреля: в добыче — до 3% (минус 1 п. п. к марту), в обработке — до 3,4% (минус 0,7 п. п.), после того как в марте значение индекса в 4,1% стало максимальным с 2017 года. Ранее эксперты S&P Global при расчете апрельского индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ также отметили торможение роста деловой активности — из-за увеличения логистических издержек предприятий и попыток переноса их в отпускные цены, что снижает спрос (см. “Ъ” от 3 мая).

В марте, напомним, экономисты сообщали о небывалом оптимизме промышленности и расширении инвестпланов в ответ на расширение спроса. Опросы Росстата подтверждают оценки спроса на внутреннем рынке, обеспечившие рост нового для службы индикатора делового климата — 109,3 пункта в добыче и 110,3 в обработке в первом квартале 2023 года (против 97,6 и 101,5 пункта в конце 2022 года соответственно). В добыче, впрочем, в то же время уже росла доля респондентов, жаловавшихся на недостаточный спрос (рост на 7 п. п., до 30%).

В большей степени давление на предпринимательскую уверенность оказывают оценки перспектив увеличения выпуска в ближайшие месяцы: в добыче доля ожидающих его респондентов снизилась с 18,8% до 14,9%, в обработке — с 28% до 25,6%. Однако пока возможности предприятий по росту выпуска не соответствуют объемам спроса. Так, средний уровень загрузки производственных мощностей в добыче восстановился до уровня января—февраля 2023 года — 57%, а в обработке даже вырос на 1 п. п., до 61%, но компании отмечают дефицит работников для выполнения производственных задач. Отрицательные оценки кадровой достаточности преобладают как в добыче (минус 11,2%), так и в обработке — (минус 13,3%).

В РСПП наряду с кадровыми проблемами ключевым барьером для расширения выпуска также называли сложности с доставкой сырья, оборудования и комплектующих и ухудшение условий транспортировки. В целом же индекс деловых барьеров (также новый показатель Росстата) фиксирует рост уверенности в обработке на фоне снижения общей неопределенности — доля респондентов, отметивших ее негативное влияние, сократилось с 61% до 47%.

Диана Галиева