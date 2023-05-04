Брокеров выручила нестабильность

Несмотря на турбулентность на фондовом рынке в прошлом году, брокеры (небанковские финансовые организации) заметно улучшили свои показатели. Число брокеров с выручкой за год свыше 100 млн руб. в прошлом году выросло с 26 до 32, их выручка увеличилась на 11%. Эксперты связывают ситуацию с высокой волатильностью рынка. В дальнейшем, по их прогнозам, показатель стабилизируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Согласно подсчетам “Ъ”, по итогам 2022 года количество брокеров с выручкой более 100 млн руб. достигло 32 против 26 годом ранее. Статистика не учитывает «Сбербанк КИБ», который не раскрыл отчетность ни по 2022, ни по 2021 году. Ранее его выручка превышала 1 млрд руб.

Общий объем выручки компаний достиг 61,8 млрд руб., что на 11% выше прошлогоднего показателя, их чистая прибыль выросла почти в 2,8 раза, до 9,4 млрд руб. Без учета «Арована Капитал» (бывший «ВТБ Капитал», показывает убыток последние два года) прибыль увеличилась бы в 1,5 раза, до 17 млрд руб.

При этом доля доходов от брокерской деятельности у крупнейших компаний составила всего 67%, тогда как год назад приближалась к 74%. Часть доли перетянули консультационные услуги, объем которых вырос более чем в два раза и достиг 11 млрд руб. Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов пояснил, что услуги консультационных управляющих сейчас неотъемлемая часть линейки продуктов любого брокера. «Эти специалисты, многие из которых имеют опыт успешного прохождения финансовых кризисов, помогают неопытным инвесторам избежать ошибок. Услуги тарифицируются по-разному: где-то это процент от стоимости портфеля клиента (как правило, 2–3% в год), где-то — комиссия от дохода (15–20%) или оба варианта»,— добавил он.

Вместе с тем доходы от оказания агентских и маркетмейкерских услуг сократились больше чем на 30%. Как поясняет партнер Capital Lab Евгений Шатов, динамика связана в первую очередь со снижением объемов торгов по акциям в четыре раза. Кроме того, сокращение агентских услуг и услуг маркетмейкеров объясняется уходом иностранных инвесторов с российских бирж, а также сокращением инвестиционных возможностей для российских инвесторов в части вложений в иностранные ценные бумаги.

Заметно поменялась и структура комиссионных доходов брокеров. Если комиссионные от услуг на фондовом рынке у половины компаний выросли на 30–200%, а у другой половины снизились на 30–50%, то комиссионные от услуг на валютном рынке почти у всех компаний выросли в два—десять раз.

Впрочем, в течение 2022 года появились новые финансовые инструменты, которые можно использовать для целей сохранения и приумножения своего капитала, отмечают в МКБ. При этом более высокая волатильность рынка, как правило, означает и рост количества операций типа «открытие / закрытие» позиций, что также косвенно увеличивает вознаграждение брокеров, считает главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян.

Количество новых открытых брокерских счетов в течение всего 2022 года было существенным, и теперь доля оборота физических лиц составляет около 80%, заметил господин Леснов. До 2022 года, по его словам, это были крупные западные фонды и алготрейдеры, которые имели околонулевую рентабельность для большинства брокеров и обеспечивали им лишь высокие рейтинги по торговым оборотам.

Также многие брокеры и их клиенты смогли воспользоваться конъюнктурой и были достаточно активны при сделках с замещающими еврооблигациями, добавляет он. Сделки с ними позволили заработать как брокерам (комиссионное вознаграждение могло измеряться от нескольких десятых до нескольких процентов от суммы сделки), так и большому числу инвесторов, подчеркнул эксперт.

В этом году, по мнению господина Леснова, операционная маржа брокеров должна стабилизироваться. При этом каких-либо значимых драйверов роста эксперт не видит. В МКБ ожидают роста числа активных клиентов и объема активов. Господин Шатов рассчитывает на продолжение роста клиентской базы и спроса на брокерские услуги, поскольку традиционные депозиты не предоставляют желаемого уровня доходности для защиты сбережений вкладчиков от инфляционных рисков.

Управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров считает, что 2023 год вряд ли станет лучше 2022-го, так как возможности по покупке активов с дисконтами существенно сократились, а классический бизнес не восстановился до уровней 2021 года на фоне общего снижения активности. Но в отсутствие существенных форс-мажоров, уточняет эксперт, вряд ли стоит ожидать результата хуже, чем в 2022 году.

Ксения Куликова