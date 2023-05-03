Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Зенит» подал заявку на титул

Казанцы одержали вторую победу над «Динамо» в финале чемпионата России по волейболу

В финале play-off мужского чемпионата России по волейболу казанский «Зенит» снова обыграл московское «Динамо» — 3:1 (18:25, 25:15, 25:18, 25:21). Счет в серии стал 2:0, и теперь команды переезжают в Москву, где в ближайшее воскресенье состоится третий матч, в котором уже может определиться новый чемпион суперлиги.

Матч «Зенит»—«Динамо»

Матч «Зенит»—«Динамо»

Фото: ВК «Зенит-Казань»

Матч «Зенит»—«Динамо»

Фото: ВК «Зенит-Казань»

В первом матче финальной серии с «Зенитом» «Динамо» было просто не узнать. Действующие чемпионы России даже ни разу не сумели преодолеть отметку в 20 очков за сет и уступили практически без борьбы, наделав кучу ошибок, особенно в нападении и на подаче. Но во второй встрече москвичи уже не имели права так ошибаться, да и не верилось, что столь сильная и опытная команда провалит две игры подряд.

«Динамо», конечно, нужно было вывести на проектную мощность диагонального Цветана Соколова, а то его 12 очков на старте серии даже при довольно высокой реализации в 60% — это минимальная статистика для такого мастера, который способен и за три партии забить под «тридцатник». Кроме того, «Динамо» нужен был совсем другой Ярослав Подлесных в доигровке, а то он два дня назад ушел в минус по показателю полезности и свалил основную работу на плечи Антона Семышева.

Хотя прежде всего динамовцы нуждались в своей фирменной подаче, ведь они безоговорочные лидеры суперлиги по числу эйсов в среднем за сет, а два эйса за матч, как получилось позавчера, это для них вообще ни о чем.

И уже в дебюте второй встречи им удалось вырваться на три очка благодаря хитрому планеру вернувшегося в стартовый состав центрального Вадима Лихошерстова, который еще и усилил блок.

«Зенит» быстро догнал москвичей, но потом полетела силовая подача у Семышева и Соколова. Болгарский бомбардир заколотил два эйса подряд, после чего гости повели 15:11 и заставили главного тренера казанского клуба Алексея Вербова истратить все тайм-ауты. Однако «Динамо» было уже не остановить, тем более что Павел Панков и Лихошерстов выдали еще по эйсу. 25:18 — так более чем убедительно оно выиграло стартовую партию.

Впрочем, в следующем сете у бело-голубых опять появились сложности на подаче, да еще три ошибки за короткий промежуток времени допустил центральный Илья Власов. И казанцы тут же наказали соперника за это. К тому же у них тоже есть признанный эйсмен Максим Михайлов. Три подачи навылет лучшего российского диагонального последних лет позволили «Зениту» развернуть игру в свою пользу. А еще Дмитрий Волков эффектно заблокировал Соколова и тоже «эйсанул», уже окончательно предрешив исход второй партии.

В итоге хозяева учинили «Динамо» форменный разгром — 25:15.

В третьем сете гости снова оказались в роли догоняющих, но на подаче Панкова отыграли два брейковых мяча. Однако у «Зенита» очень вовремя на тройном блоке забил Михайлов, а вскоре он вонзил в площадку очередной эйс, который также воодушевил партнеров. Когда Соколов угодил в трос, казанцы опять увеличили разницу до «плюс трех». Динамовцы еще сопротивлялись, но до тех пор, пока тот же Соколов и Семышев не уперлись в мощный зенитовский блок. Даже запасной диагональный столичного клуба Романас Шкулявичюс в первой же атаке ударился об стену.

Как следствие, в концовку хозяева зашли с комфортным перевесом и спокойно забрали партию — 25:18.

Неудачно для «Динамо» начался и четвертый сет, когда вновь ошибся в атаке первым темпом Власов, а Артем Вольвич закрыл Соколова. При этом рука Михайлова колотить абсолютно не устала. Плюс, как и в первом матче, хорош в нападении был Сэм Деру. Бельгиец на пару с главным бомбардиром «Зенита» сразу обеспечили отрыв «плюс четыре». Тем не менее усилиями Подлесных москвичи минимизировали его, а Соколов и вовсе сравнял счет. Но как только это произошло, Алексей Кононов жестко зачехлил болгарина, Мика Кристенсон следом подал навылет, а Подлесных послал мяч в аут.

Так у «Зенита» опять стало «плюс четыре». Гости не сдавались и подобрались на дистанцию одного балла, когда эйсом отметился Подлесных, однако в решающий момент дрогнул Соколов. А финальную точку на тройном матчболе поставил Вольвич, чей планер и раньше доставлял динамовцам немало неприятностей,— 25:21.

Казанцы одержали дома вторую победу — 3:1, и теперь серия продолжится в Москве 7 мая.

Правда, третий матч уже может быть последним для чемпиона страны, который пока не выглядит командой, способной противостоять нынешнему «Зениту». Несмотря на то что «Динамо» визуально прибавило по сравнению с первой игрой, этого все равно не хватило, чтобы на равных конкурировать с претендентом на золотые медали.

Александр Ильин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...