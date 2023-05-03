«Зенит» подал заявку на титул

В финале play-off мужского чемпионата России по волейболу казанский «Зенит» снова обыграл московское «Динамо» — 3:1 (18:25, 25:15, 25:18, 25:21). Счет в серии стал 2:0, и теперь команды переезжают в Москву, где в ближайшее воскресенье состоится третий матч, в котором уже может определиться новый чемпион суперлиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч «Зенит»—«Динамо»

Фото: ВК «Зенит-Казань» Матч «Зенит»—«Динамо»

Фото: ВК «Зенит-Казань»

В первом матче финальной серии с «Зенитом» «Динамо» было просто не узнать. Действующие чемпионы России даже ни разу не сумели преодолеть отметку в 20 очков за сет и уступили практически без борьбы, наделав кучу ошибок, особенно в нападении и на подаче. Но во второй встрече москвичи уже не имели права так ошибаться, да и не верилось, что столь сильная и опытная команда провалит две игры подряд.

«Динамо», конечно, нужно было вывести на проектную мощность диагонального Цветана Соколова, а то его 12 очков на старте серии даже при довольно высокой реализации в 60% — это минимальная статистика для такого мастера, который способен и за три партии забить под «тридцатник». Кроме того, «Динамо» нужен был совсем другой Ярослав Подлесных в доигровке, а то он два дня назад ушел в минус по показателю полезности и свалил основную работу на плечи Антона Семышева.

Хотя прежде всего динамовцы нуждались в своей фирменной подаче, ведь они безоговорочные лидеры суперлиги по числу эйсов в среднем за сет, а два эйса за матч, как получилось позавчера, это для них вообще ни о чем.

И уже в дебюте второй встречи им удалось вырваться на три очка благодаря хитрому планеру вернувшегося в стартовый состав центрального Вадима Лихошерстова, который еще и усилил блок.

«Зенит» быстро догнал москвичей, но потом полетела силовая подача у Семышева и Соколова. Болгарский бомбардир заколотил два эйса подряд, после чего гости повели 15:11 и заставили главного тренера казанского клуба Алексея Вербова истратить все тайм-ауты. Однако «Динамо» было уже не остановить, тем более что Павел Панков и Лихошерстов выдали еще по эйсу. 25:18 — так более чем убедительно оно выиграло стартовую партию.

Впрочем, в следующем сете у бело-голубых опять появились сложности на подаче, да еще три ошибки за короткий промежуток времени допустил центральный Илья Власов. И казанцы тут же наказали соперника за это. К тому же у них тоже есть признанный эйсмен Максим Михайлов. Три подачи навылет лучшего российского диагонального последних лет позволили «Зениту» развернуть игру в свою пользу. А еще Дмитрий Волков эффектно заблокировал Соколова и тоже «эйсанул», уже окончательно предрешив исход второй партии.

В итоге хозяева учинили «Динамо» форменный разгром — 25:15.

В третьем сете гости снова оказались в роли догоняющих, но на подаче Панкова отыграли два брейковых мяча. Однако у «Зенита» очень вовремя на тройном блоке забил Михайлов, а вскоре он вонзил в площадку очередной эйс, который также воодушевил партнеров. Когда Соколов угодил в трос, казанцы опять увеличили разницу до «плюс трех». Динамовцы еще сопротивлялись, но до тех пор, пока тот же Соколов и Семышев не уперлись в мощный зенитовский блок. Даже запасной диагональный столичного клуба Романас Шкулявичюс в первой же атаке ударился об стену.

Как следствие, в концовку хозяева зашли с комфортным перевесом и спокойно забрали партию — 25:18.

Неудачно для «Динамо» начался и четвертый сет, когда вновь ошибся в атаке первым темпом Власов, а Артем Вольвич закрыл Соколова. При этом рука Михайлова колотить абсолютно не устала. Плюс, как и в первом матче, хорош в нападении был Сэм Деру. Бельгиец на пару с главным бомбардиром «Зенита» сразу обеспечили отрыв «плюс четыре». Тем не менее усилиями Подлесных москвичи минимизировали его, а Соколов и вовсе сравнял счет. Но как только это произошло, Алексей Кононов жестко зачехлил болгарина, Мика Кристенсон следом подал навылет, а Подлесных послал мяч в аут.

Так у «Зенита» опять стало «плюс четыре». Гости не сдавались и подобрались на дистанцию одного балла, когда эйсом отметился Подлесных, однако в решающий момент дрогнул Соколов. А финальную точку на тройном матчболе поставил Вольвич, чей планер и раньше доставлял динамовцам немало неприятностей,— 25:21.

Казанцы одержали дома вторую победу — 3:1, и теперь серия продолжится в Москве 7 мая.

Правда, третий матч уже может быть последним для чемпиона страны, который пока не выглядит командой, способной противостоять нынешнему «Зениту». Несмотря на то что «Динамо» визуально прибавило по сравнению с первой игрой, этого все равно не хватило, чтобы на равных конкурировать с претендентом на золотые медали.

Александр Ильин