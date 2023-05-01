«Динамо» задержалось на старте

В мужском чемпионате России по волейболу стартовала финальная серия play-off. Казанский «Зенит» на своей площадке уверенно переиграл московское «Динамо» — 3:0 (25:19, 25:20, 25:17). Следующий матч финала, который пройдет в формате «до трех побед», состоится в среду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Момент первого матча серии плей-офф между казанским «Зенитом» и московским «Динамо» Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин Момент первого матча серии плей-офф между казанским «Зенитом» и московским «Динамо» Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин Момент первого матча серии плей-офф между казанским «Зенитом» и московским «Динамо» Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин Момент первого матча серии плей-офф между казанским «Зенитом» и московским «Динамо» Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин Момент первого матча серии плей-офф между казанским «Зенитом» и московским «Динамо» Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин Игрок «Зенита» Максим Михайлов Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин Игрок «Зенита» Максим Михайлов Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин Игрок «Зенит» Майка Кристенсен Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин Следующая фотография 1 / 8 Момент первого матча серии плей-офф между казанским «Зенитом» и московским «Динамо» Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин Момент первого матча серии плей-офф между казанским «Зенитом» и московским «Динамо» Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин Момент первого матча серии плей-офф между казанским «Зенитом» и московским «Динамо» Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин Момент первого матча серии плей-офф между казанским «Зенитом» и московским «Динамо» Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин Момент первого матча серии плей-офф между казанским «Зенитом» и московским «Динамо» Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин Игрок «Зенита» Максим Михайлов Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин Игрок «Зенита» Максим Михайлов Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин Игрок «Зенит» Майка Кристенсен Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин

В финале чемпионата России встретились, безусловно, две самые сильные команды Суперлиги, которые выделялись и в регулярном первенстве, заняв первое и второе места с практически идентичными показателями. При одинаковом соотношении побед и поражений (28:2) «Зенит» набрал на три очка больше, чем «Динамо», и благодаря этому получил немаловажное преимущество своего поля.

Москвичи выиграли два предыдущих чемпионата страны, тогда как казанцы с 2018 года не брали золотые медали.

Более того, в последний раз «Зенит» добирался до финала в сезоне-2018/19 и с тех пор не имел возможности поспорить за титул. Наконец-то десятикратному чемпиону России представился этот шанс, но и «Динамо» не прочь завоевать третье подряд чемпионство.

В финале нынешнего play-off столкнулись две мощные волейбольные машины. Особенно интересным казалось личное противостояние двух супердиагональных — зенитовца Максима Михайлова и динамовца Цветана Соколова. Причем болгарский бомбардир был просто неудержим в полуфинальной серии с петербургским «Зенитом», наколотив 79 очков в 3 встречах, и требовал к себе самого пристального внимания.

Казанцы сразу прихватили Соколова и быстро оторвались на три мяча, но у «Динамо» стабильно забивал Антон Семышев, пока болгарин входил в игру. А к середине первой партии гости уже сами вели «плюс два», когда Соколов включил свою колотушку. Впрочем, в концовке у него, как и у всей команды, произошел серьезный сбой. Бело-голубые принялись лупить в ауты и в сетку, устроив какой-то парад всевозможных ошибок. В итоге «Зенит» легко забрал стартовый сет, который завершился эйсом Михайлова,— 25:19.

С эйса в исполнении Алексея Кононова начался и второй отрезок встречи, а после двух успешных атак и подачи навылет Сэма Деру казанцы создали комфортный задел в четыре балла. Как только москвичи подтянулись в счете, бельгиец снова принес «Зениту» важное очко в трудной игровой ситуации. Кроме того, у хозяев бесперебойно эти очки штамповал Михайлов, который практически не ошибался в отличие от Соколова. В конце партии те же Деру и Кононов обеспечили своей команде весомый отрыв, а Михайлов еще эффектно и очень символично зачехлил Соколова. 25:20 — и «Зенит» уже отделял от победы всего один сет.

«Динамо» стало подавать признаки жизни в третьей партии, но по-прежнему испытывало огромные проблемы на собственной подаче, а следовательно — и острый дефицит брейковых очков. Гости немного полидировали в дебюте, а потом разбушевался куражистый Дмитрий Волков, и казанцы окончательно сломили волю соперника к сопротивлению. Москвичи отпустили «Зенит» на пять мячей и уже, по сути, бросили играть, так что сет и матч закончились их полным разгромом — 25:17 и 3:0. Через день клубы встретятся вновь, и «Динамо» надо будет показать совсем другой волейбол, чтобы еще рассчитывать на успех в финале.

Александр Ильин