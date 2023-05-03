Пожар на нефтебазе в кубанском поселке Волна потушили спустя 16 часов

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что открытое горение резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна ликвидировано. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что возгорание ликвидировано в 20:15, передает «Интерфакс».

Возгорание на площади 1,2 тыс. кв. м произошло сегодня ночью. Господин Кондратьев сообщил о пожаре в 04:29 мск. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщало, что причиной стало падение беспилотника. В результате пожара никто не пострадал. К ликвидации привлекли 252 человека и 55 единиц спецтехники.

Лусине Баласян